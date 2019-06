Veteránautókkal telt meg a gyöngyösi Fő tér

A járművek közül a legidősebb egy 1922-es évjáratú Buick volt, de szép számmal akadtak a nyolcvanas években gyártott járművek is.

Nem a gyorsaság és a technika, hanem a versenyzők ügyessége számított a háromnapos Mátrai Veteránautó Találkozón. Negyvenhat oldtimer gépjármű sorakozott fel idén a mátraaljai város Fő terén. A harmincnegyedik alakalommal megrendezett nagy hagyományokkal rendelkező versenyen és bemutatón a muzeális járművek közül a legidősebb egy 1922-es évjáratú Buick volt, de szép számmal akadtak a nyolcvanas években gyártott járművek is.

Az országos találkozóra érkezett autócsodák ez alakalommal nem a Mátra útjait járták be, hanem Hatvan felé vették az irányt és Gyöngyöstarján, Gyöngyöspata, Lőrinci települések érintésével a zagyvaparti város főterén is bemutatkoztak. Motorokból sem volt hiány, tizenegy motoros állt az autók mellett a rajthoz, amelyet idén is Hiesz György, a város polgármestere egy zászlólengetéssel indított el.