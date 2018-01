Különleges tárlat: vicces, félős, rámenős ebarcok

A kutya ezer arca címmel nyílt kiállítás az Artistban szombaton, ahol negyvenhat műtermi fotó mutat be február 9-ig ebeket.

Chikán Erika fotográfus és a Vizslabolt kiállítása a Gödöllői Királyi Kastélyból érkezett a megyeszékhelyre. A megnyitón Chikán Erika fotós és Bohata Krisztina, a Vizslabolt tulajdonosa rövid tárlatvezetéssel mesélt a képeken szereplő kutyákról. A fotográfus elmondta, az ebek több arcát is megismerhetjük a kiállított fotók által, a vicceset, a félőset és a rámenőset is.

Megtudtuk, játékok és jutalomfalatok is a segítségükre voltak a fotózásokon. Kiderült: többfajta vizsla, mopsz, bullmastiff, keverék kutya portréját elkészítették, s a Nagy Vizslanaptár fotóit is kiállították. A vendégek a tárlat „arcával”, Rodival, a drótszőrű magyar vizslával is találkozhattak. A megnyitó után Kovács Sándor zenész gondoskodott a muzsikáról.



A képeket Eger után Szegeden, majd Pécsett is megtekinthetik az érdeklődők, végül a fotókat jótékonysági árverésre bocsátják a Futrinka Egyesület javára.