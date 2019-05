Vidám csinnadrattával kezdődött a KisEgér-fesztivál Egerben

Június 2-ig az EKMK kiemelt művészeti ága, a cirkuszművészet különleges programjaira várják az érdeklődőket.

Játékos, lélegzetelállító, izgalmas megmérettetések. Igazi kihívássorozat vérbeli KisEgér-kalandoroknak! Ez várta vasárnap a gyermekeket az Érsekkertben.

Tavaly első alkalommal szervezte meg az Egri Kulturális és Művészeti Központ (EKMK) a KisEgér Fesztivált azzal a vízióval, hogy a következő években is folytatódik a város vidám, színes rendezvénye – a játszani szerető gyerekeknek és kísérőiknek. Idén pedig folytatódik. Az első napon rendezték a városi gyereknapot a Szmrecsányi Lajos Érsekkertben, ahol élmény attrakciókkal, ügyességi- és interaktív játékokkal, különleges programokkal, tánccal, színházzal, sporttal, készségfejlesztő játékokkal várták a kikapcsolódni vágyókat.

A Városi Gyereknap ebben az esztendőben is az IZGIland – Játékbirodalom nevet kapta. A gyerkőcök állatokat is simogathattak, kipróbálhatták az autós szimulátort és még kötélpályán is csúszhattak. A programoknak viszont koránt sincs vége, hiszen majd egy héten keresztül, egészen június 2-ig az EKMK kiemelt művészeti ága, a cirkuszművészet különleges programjaira várják a kicsiket, nagyokat, szülőket és nagyszülőket egyaránt.