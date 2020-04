Videóhívással köszöntötték szerettei a 100 éves Irénke nénit Bélapátfalván

Száz esztendős lakót köszöntöttek csütörtökön a Bélapátfalvi Idősek Otthonában.

Fekete Istvánné Irénke néni századik születésnapját a rendkívüli helyzetet figyelembe véve szerény körülmények között ünnepelték meg, tájékoztatta portálunkat Tóth Erzsébet, az intézmény vezetője. Lakótársa és a gondozási részleg dolgozója verssel, zenével és közös énekléssel köszöntötte az ünnepeltet. Nem maradt el a torta és a tűzijáték sem, s hozzátartozói is részesei voltak a megható születésnapnak, videóhívás segítségével köszöntötték az ünnepeltet, szem nem maradt szárazan az online beszélgetés alatt. Mint Tóth Erzsébet írta, az ünnepelt hét éve lakik az intézményben, előtte Füzesabonyban lakott.

Mint legidősebb lányától, Balázs Bélánétól megtudtuk, Irénke néninek négy gyermeke, hat unokája, öt dédunokája és három ükunokája van. Jászdózsán született, majd Vámosgyörkben élt családjával, később Füzesabonyba költözött.

– Jól érzi magát Bélapátfalván, jók hozzá az ápolók, mi is hetente látogatjuk, de sajnos egy hónapja nem láthattuk. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki megszervezte, megcsinálta az ünnepséget, nem felejtették el ezt a napot, s mi is felköszönthettük őt. Ha felszabadítják az idősotthont, bent is megünnepeljük majd. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy megengedte, hogy megérje a századik születésnapját – mondta Balázs Béláné.