Vigyázzunk, a betörők nyáron sem mennek szabadságra!

Bár kifelé megyünk a nyárból, sokan vannak, akik most veszik ki a szabadságukat és indulnak kikapcsolódni. Nem árt, ha odafigyelünk értékeinkre olyankor is, amikor nem a megszokott rend szerint éljük az életünket. Ha ­áldozattá válunk, az megkeseríti a nyaralást. A bűnmegelőzési szakember szerint körültekintéssel, a lakókörnyezetünk segítségét kérve csökkenthetjük a veszélyeket.

A közismert, régi sláger szerint vannak, akik felettébb élvezik a strandot, mert ott annyira szép és jó. Nyakunkon a hőségriadó, az időre nem panaszkodhatunk. Ám az örömbe könnyen üröm vegyülhet, ha nem vigyázunk az értéktárgyainkra. Előfordulhat az is, arra érünk haza a nyaralásból, hogy a betörők kipakolták a lakásunkat. Hogy ez minél kisebb valószínűséggel forduljon elő, jó, ha a kikapcsolódás heteiben is körültekintőek vagyunk. Arról, hogy mit kell tennünk, nehogy keserű szájízzel térjünk haza az üdülésből, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberét, Kocsis Irén Mária rendőr alezredest kérdeztük. Tanácsai szerint nem ajánlott kiposztolni a közösségi oldalra, ha messzire utazunk, s önfeledten nyaralunk. Félő, hogy a bűnözők, akik sosem mennek szabadságra, éppen ezt használják ki, és közben meglátogatják az otthonunkat. Legyünk hát óvatosak kánikulában is!

Kocsis Irén Mária rendőr alezredestől, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetőjétől ahhoz kértünk tanácsot, mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük az áldozattá válást, és még csak egy lopás áldozatai se legyünk.

– Tapasztalataink szerint a legtöbb embernek a szabadidő kikapcsolódást és szórakozást jelent, ebből adódóan értékeikkel kapcsolatban is óvatlanabbul bánnak. Nekik azt ajánlom, hogy ne feledjék: a tolvaj soha nem megy szabadságra. Éppen ezért a szabadság idején is legyünk elővigyázatosak, ügyeljünk a legalapvetőbb vagyonvédelmi szabályok betartására. A strandi, a besurranásos és az alkalmi lopások, a gépkocsifeltörések, a lakásbetörések kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetők – mondta az alosztályvezető.

A rendőr alezredes szerint egyszerűek a biztonsági szabályok, mint ahogyan a betartásuk is. Ezek között talán a legtisztább tétel, hogy amit nem tartunk magunknál, azt nem lehet ellopni. Sporthoz és játékhoz, a strandra, vízpartra nem sok kellék kell, ne vigyünk a szükségesnél több és értékesebb holmit magunkkal. – Aki az értékeit, ékszerét, bankkártyáját, nagyobb pénzösszegét nem tudja otthon hagyni, legalább ne hagyja azokat őrizetlenül, ahogy a szükséges iratokat, kocsikulcsot se. A strandon például, ha van, vegye igénybe az értékmegőrzőt, a zárható szekrényeket, esetleg a társaság tagjai felváltva vigyázzanak a holmijaikra – tanácsolta.

A szakember szerint nagy hiba a kocsiban tartani az értéktárgyainkat, pénzünket, iratainkat. Ha mégis ott kell hagynunk, a csomagtartóba célszerű zárni azt. Ha pedig megloptak bennünket, azonnal értesítsük a rendőrséget. A bankkártyát, mobiltelefont pedig tiltassuk le! Az is megkeserítheti örömüket, ha a jól sikerült nyaralásból arra érkezünk haza, hogy az otthonukban tolvaj járt. Miként előzhetjük ezt meg? Kocsis Irén Mária elmondta: a legtöbb betörő az ajtón vagy az ablakon át jut be, így a nyílászárók védelme a legfontosabb. Ez persze vonatkozik a pince, padlás, a kamra és a garázs ajtóira és ablakaira is. – A szakszerűen beszerelt zárak, rács, redőny, riasztó alkalmazása a legtöbb esetben lehetetlenné teszi az illetéktelen behatolást, vagy jelentősen megnöveli a lebukás kockázatát – fogalmazott az alosztályvezető.

A szakember több, a bűnmegelőzés szempontjából fontos apróságra is felhívta a figyelmet. Többnapos, -hetes utazás előtt például, nem célszerű ezt úton, útfélen hangoztatni, az internetes közösségi oldalakon nagy dobra verni. Ezzel csak felhívjuk a figyelmet az üresen álló lakásunkra. – Nyaralásuk idejére bízzanak meg egy családtagot vagy szomszédot, barátot, hogy rendszeresen ellenőrizze a lakást, ürítse a postaládát! Ha kulcsot is tudnak neki adni, célszerű a redőnyök állásán naponta változtatni. A programozható időkapcsolóval működő, a különféle időpontokban felkapcsolódó lámpa azt a benyomást kelti, hogy vannak otthon – sorolta a rendőr alezredes a tanácsait. Elővigyázatosnak kel lenünk, hogy a nyaralásról csak jó emlékeink maradjanak.