Világrekord! Összesen 3015 gyermeket emeltek a magasba

A megyeszékhelyen is sok embert vonzott a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom kampánya.

Vasárnap portálunkon is beszámoltunk róla, hogy délelőtt szülők és gyermekek töltötték meg az Agria Park földszinti részét, méghozzá azért, hogy részeseik legyenek egy nem mindennapi próbálkozásnak. Mivel 2018 a családok éve, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom arra buzdította a szülőket, hogy 11 órakor egyszerre emeljék magasba gyermekeiket, ezzel jelképes módon is felhívva a figyelmet a gyermekvállalás, családalapítás fontosságára. A résztvevők egyben főszereplői lehettek egy izgalmas világrekord-kísérletnek is: Eger mellett ugyanabban az időben több településen is egyszerre emelték magasba a csemetéket.

A beérkező regisztrációk összegzését követően kiderült: a világrekord-kísérlet sikeres volt, lévén országszerte 3015 kisgyereket emeltek a magasba egy időben. Az eseményhez Csíkszeredáról is kapcsolódtak – tájékoztatta portálunkat hétfőn a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom.

Mint közölték, Egerben csaknem 180 kisgyermek volt a magasban, az eseményre pedig 340-en látogattak ki.