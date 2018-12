Világrekordot döntöttek Gyöngyösön!

Huszonhat órán keresztül ébren maradtak és németet tanultak a diákok.

Október 3-án számoltunk be portálunkon, hogy a Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium hangosbemondóján a Queen együttes legendás dala üvöltötte a We are the champions-t, azaz mi vagyunk a bajnokok! Az intézmény tanulói elérték a kitűzött célt, huszonhat órán keresztül ébren maradtak és németet tanultak.

Az előírtaknak megfelelően a szigorú szabályokat betartva a húsz diák és tanáruk Szentpéteri Gábor kedd délelőtt 10 órától szerda 12 óráig tanórát tartott. A fiatalok azt mondták, a hajnali négy és hat óra közti időszak volt a legnehezebb. Az iskola is az ügy mellé állt, ahogy a többi tanuló és a szülők is. A terem előtt tömeg várta, hogy kinyíljon az ajtó, majd egy pohár pezsgővel gratuláltak az osztálynak. Már csak arra kell várni, hogy a nagy könyvbe is bekerüljenek.

