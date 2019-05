Villámgyors utalásra készülnek a cégek Heves megyében

Modern Vállalkozások elnevezésű, sokaknak esélyt adó programnak az országban 14 900 regisztrált partnere van. A HKIK is biztosít tanácsadót, aki kérésre ­felméri, hogy az adott cég mennyire felel meg a digitális világ kihívásainak. Példaként említhető, hogy a korszerű munkahely a szabadságok nyilvántartására sem a faliújságra kitűzött papírlapot használ, hanem online rendszert. Az infokommunikációs és mobiltelefonos fejlesztésekre szeptemberig lehet pályázni.

Immár 26 éve, hogy bejelentették, az internet megnyílt a hétköznapi emberek előtt is, emlékeztetett Koleszár Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tanácsadója, aki az internetes kereskedelemben várható trendeket ismertette. Felnőtt egy új fogyasztói generáció, melynek tagjai az online térben gyűjtenek információt, és gyorsan döntenek. Az e-kereskedelemben a vevők 38 százaléka már rutinosnak számít, az online beszerzések negyede azonban még a fővároshoz kötődik. Heves megye azon területek közé tartozik, ahol viszonylag kevesen kaptak rá az internetes bevásárlásra – ismertette az előadó. A vállalkozásoknak fel kell rá készülniük, hogy a visszajelzések, vélemények az interneten is megjelennek, azaz nyilvánossá válik, ha a pincér hidegen hozta ki a levest. Aki nem tudja, kik az ügyfelei, hogyan tudna összeállítani egy jó marketingtervet? – tette fel a kérdést Koleszár Péter. A szakértő szerint az ügyfelekről, vevőkről begyűjthető adat kincs, mivel a testre szabott szolgáltatásoké a jövő.

Mákos Szabolcs, egy online eszközökre szakosodott ­egri kft. vezetője arról beszélt, a webes megjelenésre szinte minden cégnek szüksége van. Érdemes hozzáértőt bevonni e munkába, s mérlegelni kell, hogy az ingyenes vagy fizetős megoldásokat részesítsék-e előnyben. Jól használhatók a blogfelületek, s aki például most indítana webáruházat, annak hasznosabb bérelni egyet, mint újat kialakítani.

A közösségi oldalakat lehet szeretni vagy nem szeretni, de érdemes tudatosan használni, mivel sok ember elérhető azok jóvoltából – mondta Lajos Péter, aki maga is vállalkozó, és egy jó évtizede foglalkozik online marketinggel. Előadásában összefoglalta, hogyan keltheti fel a figyelmet egy cég a világhálón, és hogyan teheti népszerűbbé, kelendőbbé a termékeit, szolgáltatásait. Bizalmat ébreszt a védjegy.

A HKIK Korrekt Védjegy Programjáról is szó volt a rendezvényen. Micski Marianna, a kamara etikai bizottságának elnöke elmondta, fontos, hogy az üzleti partnerek és a vásárlók tisztában legyen azzal, kiben bízhatnak meg. A védjegyet 2007-től szlovák–magyar együttműködéssel, egy pályázat jóvoltából vezették be. A marketingeszközként használható védjegy megpályázható, Heves megyében már 121 vállalkozásnak van elismerése arról, hogy korrekt módon működik. A rendszert szeretnék országossá tenni.

Szinte azonnal átér majd a pénz

Júliustól új fizetési rendszert vezetnek be, az átutalások az eddigi 4 óra helyett röpke 5 másodperc alatt teljesülnek. Ha virágcsokrot veszünk, pizzát rendelünk vagy iszunk egy kávét, és mobiltelefonnal fizetünk, akkor a pénz másodpercek alatt elér a vevőtől az előadóig – hívta fel a figyelmet Fülöp Gábor, a HKIK főtitkára. Az emberek 80 százaléka ma készpénzt használ, de az azonnali fizetési módoknak köszönhetően megváltoznak a szokások. A fizető félnek elég lesz magát mobiltelefonszámmal, e-mail-címmel, illetve adószámmal azonosítania magát. Az eladó azonosítására az úgynevezett QR-kód szolgál. Az új fizetési rendszer alkalmanként 10 millió forintos határig alkalmazható. A vállalkozásnak előnyére szolgál, ha ennek módját megtanulja, s ebben a HKIK honlapján található tájékoztató is segít. Ez a megoldás például a közüzemi számlák fizetésére is használható.