Villámgyorsan felszaladnak a pluszkilók, ha nem vagyunk mértéktartóak

Korunk népbetegsége az elhízás. Rengetegen küzdenek túlsúllyal, ami számtalan problémához vezet, a pluszkilók ugyanis számos betegség kockázatát megnövelik, így az életkilátások is romlanak.

A Központi Statisztikai Hivatal 2019-es adatai szerint a magyar lakosság közel hatvan százaléka elhízott vagy túlsúlyt cipel. Az Észak-Magyarország régióban pedig hatvan százalék fölött van a pluszkilókkal rendelkezők aránya.

Az elhízás több egészségügyi kockázatot is rejt, ezért a szakemberek a normális testsúly fontosságára hívják fel a figyelmet világszerte.

Lázár Eszter, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet dietetikusa kifejtette, a problémát jelzi, hogy az elhízottak számát tekintve Magyarország Európában az első helyen áll. Világviszonylatban csak az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Új-Zéland előz meg minket.

– Az elhízás komoly rizikófaktor. Nagyobb a kockázata ilyenkor a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek, a cukorbetegségnek, a daganatoknak és a mozgásszervi megbetegedéseknek. A hormonális változások, a kényelmesebb, mozgásszegény életmód, a sok stressz is hozzájárulnak a testsúly gyarapodásához – fogalmazott. Hozzátette, nagyon könnyű három-öt kilogrammot felszedni egy év alatt. Elég hozzá a napi nassolás, amire általában legyintenek az emberek. Végül már csak az tűnik fel, hogy a nadrág, szoknya dereka lesz egy kicsit szorosabb.

Lázár Eszter szerint több oka is van az elhízásnak. Mint elmondta, az is probléma, ha valaki sok könnyen nyelhető, rágást alig igénylő élelmiszert fogyaszt, melyek alapvetően szénhidráttartalmúak. Gond az is, hogy reggelire sokan kiflit, kakaós csigát vagy pogácsát választanak, ezekhez pedig tejet vagy kakaót isznak. Ebédre pedig általában krumpli, tészta vagy rizs a megszokott köret, utána meg következik a sütemény. Az ilyen típusú ételektől ingadozik a vércukorszint, ami éhséghez vezet, ezért az étkezések között előkerülnek a nassolnivalók.

Ha valaki így étkezik, akkor a cukorraktárak – mint a máj és az izmok – telítődnek. A bevitt fölösleges szénhidrátokból a test zsírt készít. A szervezet ugyanis nem pazarol, hanem raktároz.

– Többféle csodadiéta van, amelyek gyors, nagyobb mértékű fogyást ígérnek. Ezekkel az a baj, hogy a hirtelen leadott kilók hamar visszajönnek, ha újból a megszokott módon étkezünk – fogalmazott.

Az egészséges testsúlyt folyamatos odafigyeléssel és mértéktartással lehet megőrizni. Nem kell pukkadásig enni! Az étkezéseknél mindig ajánlott zöldséget vagy savanyúságot fogyasztani, a bennük lévő rostok ugyanis lassítják a szénhidrátok felszívódását, illetve érvényesülni tud a húszperces szabály. Jó tudni, az agyunk húsz perc evés után érzékeli, hogy tele a hasunk. Kényelmes étkezéssel, nagyon alapos rágással kevesebb táplálékkal lehet jóllakni. Ráadásul az emésztés folyamatát is megkönnyítjük.

– Jó hatású a szervezetünkre, illetve a testsúlyunkra az időnkénti vagy az intervallumos böjtölés. Az intervallumos lényege, hogy nyolc óra időtartamot hagyunk háromszori étkezésre, és 16 órát pihen a szervezetünk – tanácsolta a dietetikus. A mozgás is fontos, legalább heti háromszor harminc perc ajánlott. A könnyű séta, kocogás, úszás, jóga is megteszi.

A kóros soványság sem ideális Jóval kevesebben vannak azok, akik túl soványak, azonban ez is veszélyt rejt magában. Ez általában szervi problémára vezethető vissza, de előfordul, hogy mentális okok állnak a háttérben, mint az anorexiánál. Minden esetben fontos az alapos kivizsgálás, hiszen a soványság is rengeteg egészségügyi kockázattal jár. Ha nem jut elég tápanyag a szervezetbe, akkor a meglévő raktárak is fokozatosan kiürülnek, utána pedig már nem lesz miből erőt meríteni. Ilyen esetekben gyakran alakul ki vérszegénység, csontritkulás és csökkent immunműködés. Mindez hatással lehet a fogakra, a vesékre, s pajzsmirigyműködési zavarok is kialakulhatnak. Fennáll a meddőség veszélye is.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock