Virágfallal neveztek, és aszfaltoznak is végre Lőrinciben

Útépítés és virágosítás – e két téma foglalkoztatja mostanában leginkább a helyi közvéleményt. Mindkét területen szemmel látható eredményekről számolhatnak be az önkormányzat illetékesei.

Noha az elmúlt időszakban többen kifogásokat fogalmaztak meg a település virágosításával kapcsolatban, a szakemberek nem feltétlenül osztják a negatív véleményeket. A korábbiakhoz képest még bővült is a „kínálat”, miután a főtéren virágkupolát és petúniafalat is kihelyeztek, tovább gyarapítva az amúgy is pazar sokszínűséget.

Az önkormányzat az utóbbiakkal is nevezett az idén immár a 28. alkalommal kiírt Virágos Magyarország elnevezésű versenyre, amely hazánk legrégebbi és legnépszerűbb környezetszépítő kezdeményezése. A versengésben több mint 320 önkormányzat – köztük többtucatnyi határon túli magyarlakta település – méretteti meg közterületeit, zöldfelületeit, parkjait.

A zsűri a napokban látogatott a településre, s elismerően nyilatkoztak a látottakról. A versengés lezárását követően több kategóriában osztanak díjakat, a győzteseket várhatóan szeptember közepén hirdetik ki.

Ugyancsak a helyiek komfortérzetét növeli, hogy elkezdődött a mátravidéki erőműi Jegenyesor és az anyatelepülésen lévő Határ utca aszfaltozása. Mindkettő régi „adósság”, hiszen ezek a részek szinte járhatatlanok voltak, ám rendbetételükre eddig nem volt forrás. Most – Szabó Zsolt országgyűlési képviselő közbenjárásának köszönhetően – részben állami támogatásból, részben pedig önerőből rendbe teszik mindkét szakaszt, így azokat legkésőbb a hét végén már birtokukba is vehetik az autósok. Pálinkás Péter alpolgármester elmondta: a jelzett szakaszok felújítása összesen csaknem ötvenmillió forintba került, s a tervek szerint az idén még újabb utcák rendbetételére is sor kerülhet.