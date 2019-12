Virágzik az illegális autószerelés Heves megyében is

Panaszkodnak a hivatalos autójavító műhelyek vezetői: egyre kevesebb a jól fizető munka. Az alkatrész-kereskedelmen túl, a szervizelés nagy része is az illegális szektorba vándorol, s közben egyre több rossz állapotú autót hoznak be külföldről.

Az idén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves megyében néhány olyan esetet tárt fel, amikor autószerelő műhelyt üzemeltetők egyéni vállalkozói engedély és adószám nélkül, kontárként végezték a tevékenységüket – tudtuk meg dr. Paskujné Pifkó Mónikától, a NAV megyei sajtóreferensétől.

– A kontár autószerelők működéséről általában közérdekű bejelentésekből szerzett tudomást az adóhivatal. Azok a csalódott ügyfelek jeleztek íly módon a hatóságnak, akiket valamilyen módon megkárosított az autószerelő, jogaik érvényesítését lehetetlenné tette, hogy a szolgáltatásról nem kaptak nyugtát, számlát. Ha valaki adószám nélkül végez gazdasági tevékenységet, a NAV egyébként egymillió forintig terjedő mulasztási bírságot szab ki. A kontár autószerelők nyugta-, illetve számlaadási kötelezettségüknek sem tesznek eleget, pénztárgépet sem üzemeltetnek, amivel további jogsértést követnek el. Ezekben az esetekben a NAV a be nem jelentett telephely miatt is ellenőrzést indít – válaszolta a Heol kérdésére a szóvivő.

Sándor jó autószerelő, családi házuk mellet, az udvaron lévő műhelyben dolgozik. Feketén. Mint mondta: régebben hivatalosan működő szervizben volt alkalmazott, a tulaj be is jelentette, ám havonta a minimálbérért dolgozott ugyanannyit, mint most egy hét alatt. Nem boldog tőle, hogy így kell ügyeskedni, de gyerekei vannak, akik nem fognak a haldokló szektor miatt nélkülözni. Egyedül ehhez ért, és ehhez igazán jól.

Durva becslések szerint az autószerelők körében akár négyszeres lehet az illegális foglalkoztatottság. Egy ­egri műhely tulajdonosa szerint bonyolult okai vannak annak, hogy a legálisan működő, adózó és az előírásokat betartó vállalkozások kerülnek hátrányba. Ez köszönhető a szakmában uralkodó feketemunkának, illetve az alkatrészellátás nyomon követhetetlen, szabad áramlásának is.

– Sok tényező, így mindenek előtt az internet nehezítik meg az életünket. A világhálón szabadon folyik az alkatrészekkel való kereskedés úgy, hogy senki nem ellenőrzi, honnan származnak azok és adóztak-e utána. Ráadásul sokszor a feketén munkálkodók is megkapják a viszonteladói kedvezményt – mondta az okleveles szerelő. Nevét nem vállalta, hiszen mint mondta: nem akar spiclinek tűnni.

Az autószerelő műhely tulajdonosa szerint, míg korábban bontásra hozták be nyugatról a félig-meddig roncs autókat, addig ma sokat üzembe is helyeznek, hiszen kedvezőbbé vált a regisztrációs adó. Ördögi kör, hiszen így ismét egyre öregebb autók futnak az utakon. Persze továbbra is bontanak sokat, csakhogy illegálisan­. Mint mondja, hiába fektetnek hatalmas összegeket fejlesztésbe, oktatásra és alkatrészraktár felállítására, nyilván nem hozzá jönnek majd ügyfelek, ha feketén fél áron van az alkatrész.

A legtöbb szakember veszélyesnek tartja a nem minősített alkatrészek terjedését. Ez már túlmutat a legalitáson és az adóbevételek csökkenésén, hiszen befolyásolja a közlekedésbiztonságot is, miközben a környezetet is terheli, mert a káros és veszélyes anyagokat sem kezelik megfelelően.

Szerinte az is negatívan érinti őket, hogy az autóiparban presztízs lett a mind hosszabb garanciaidő. Kezdetben csupán egy-két évet vállaltak a gyártók modelljeikre, manapság azonban nem ismeretlen, hogy az autó forgalomból történő kivonásáig díjmentesen kínálnak szolgáltatást a szakszervizekben.

Van, aki nem bízik a szerelőkben.

– Sem pénzem nincs a szervizköltségre, sem időm a szervizben sorban állni, így amit tudok otthon, magam oldok meg a kocsimon – világított rá egy poroszlói férfi. – Egy olajcsere nem okoz gondot, de ha szükséges, a szabadidőm is arra szánom, hogy szétszedjem a kocsit. Egy szerelőműhelyben mindez napokat, sok esetben heteket venne igénybe. Ugyanakkor nem biztos, hogy megoldódik a probléma. Jártam már korábban úgy, hogy ­többszöri próbálkozásra sem sikerül megoldani a kocsi gondjait a szerelőnek.