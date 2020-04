Visontán nagy türelemmel tartják be a lakosok a szabályokat

Visontán is elcsendesültek a gyermekzsivajtól hangos intézményeink. Kiürültek az utcák, a lakossági szolgáltatást végző helyek egyesével szolgálják ki az embereket. Pillanatok alatt megváltozott az életünk. A koronavírus terjedésének lassítása érdekében mind a kormány, mind az önkormányzat megelőző intézkedéseket vezetett és hoz a jövőben is – mondta el portálunknak Szarvas László polgármester.

– Márciusban a kormány veszélyhelyzetet rendelt el, az önkormányzatunk ezen a napon – a kormányrendelet hatályba lépése előtt – úgy döntött, a március 15-i ünnepi műsort nem tartja meg. Rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat követel, ezért videóra vettük az általános iskola produkcióját, melyet március 15-én többször levetítettünk a helyi televízióban, s megtekinthető a YouTube-csatornán. Intézményeinkben a veszélyhelyzet elrendelése előtt hetekkel mindenhol lecseréltük – ahol addig nem ilyet használtak – a kézmosó folyadékokat fertőtlenítő hatásúakra. Fokozott figyelmet fordítunk a higiénia betartására – közölte Szarvas László.

Március 13-án az iskolák otthoni tanulásra álltak át. – Másnap kibővített rendkívüli képviselő-testületi ülésen meghoztunk számos megelőző intézkedést lakosaink védelme érdekében – folytatta a faluvezető. – Rendkívüli szünetet rendeltünk el az óvodában és a bölcsődében, vasárnap felmértük az étkezési igényeket, s átszerveztük az étkeztetést: egyszer használatos edényekben, csak kiszállítást biztosítunk. Az idősek otthonába sem fogadunk ellátottakat, mindenkit, aki igényli, a lakásában segítünk. Ekkor született döntés a sportcsarnok bezárásáról is.

– A március 16-án elrendelt intézkedéseknek megfelelően megkerestük az idős polgárokat, akikről nem tudnak gondoskodni fiatalabb családtagjaik. Nekik az önkormányzatunk nyújt segítséget bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, postai ügyintézésben. A még nyitva tartó közösségi tereinket is bezártuk, s munkatársaink alaposan fertőtlenítik. Csak sürgős ügyben fogadunk személyesen ügyfeleket, de minden intézményünk működik, mindenkinek van feladata, amit munkaidőben végezhet – részletezte a polgármester. Elmondta azt is, hogy a Visontáért Nonprofit Közhasznú Kft. dolgozói nagyon jó minőségben készítenek mosható maszkot. – Százhatvan darabra való anyagot tudtunk beszerezni, amit az intézményekben dolgozók védelmére használunk fel. Vásároltunk is bevizsgált orvosi típusból, s ezekből eljuttatunk egyet minden háztartásba a kijárási korlátozásról szóló tájékoztató mellé. Gyógyszerészünk, dr. Kernya Károly minden 65. évét betöltöttnek is adományoz a saját készletéből, ezeket az ünnep után juttatjuk el nekik.

– Felvettük a kapcsolatot a Gyöngyösi Bugát Pál Kórházzal. Megkérdeztük, tudunk-e a védekezéshez segítséget nyújtani. Így 1,1 millió forintos támogatást adtunk 200 gyorsteszt megvásárlásához a kórház alapítványának – fogalmazott a helység első embere, s hozzátette: folyamatosan dolgoznak, hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban tudják ellátni a feladatokat.

– Köszönöm mindannyiuk kitartását, munkáját és türelmét! – fűzte hozzá. – A visontaiak nagy türelemmel és fegyelemmel tartják be a szabályokat. Nagyon fontos, hogy csak szükséges esetben hagyjuk el otthonunkat, s ha maszk és kesztyű rendelkezésünkre áll, használjuk is! Számos tájékoztató anyagot tettünk közzé a koronavírussal kapcsolatos védekezésről. Bármilyen problémával kereshetnek minket a 360-086 vagy a 06-30-693-3310 telefonszámokon.