Visszaköltözhetnek a gyöngyösi gázrobbanás után épen maradt lakásokba

Ahogy arról korábban már írtunk, egy háromemeletes társasház teljes második emelete robbant fel Gyöngyösön, a Verseny utcában kedden éjjel fél egykor.

A Verseny utcai épületet is karbantartó ÉMSZI társasházkezelő vezetője, Juhászné Csulák Ildikó tájékoztatta a lakókat, hogy pénteken délben a Tigáz szakemberei visszakapcsolták a gázszolgáltatást, kivéve a három lakhatatlanná vált lakásban. Az épület körfolyosós részéből nyíló 16 lakás nem sérült, és a lépcsőház is biztonságos, de ott a világítást fel kell újítani. A katasztrófavédelem emberei a kéményeket is rendben találták. Járt a helyszínen a biztosító kárszakértője is, a kárigényeket ezután nyújthatják be a lakók.

Azon a szárnyon, ahol a robbanás történt, öt lakás lakható állapotban maradt, de komoly felújításokra lesz szükség. Hiesz György polgármester pénteken elmondta, hogy hárman kértek további átmeneti elhelyezést.

– A biztosító véleményének kézhezvétele után, az önkormányzat a számok tükrében anyagilag is segít, és a felújítások idejére térítésmentes lakhatást biztosít az igénylőknek – tájékoztatott Hiesz György.