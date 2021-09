Visszatérnek a megszokott rendbe az esküvők – idén bizakodóak, bevállalósak a párok

Nem csökkent ebben az esztendőben a ­házasodási kedv, a járvány ellenére sem, bátrabbak a párok, mióta elérhető a koronavírus elleni oltás. Ugyanakkor sok minden változott.

– Eléggé zsúfolt, feszített tempójú heteken vagyunk túl – mondta a Heol érdeklődésére az Édes Álom Esküvőszervezés ­tulajdonosa, Berecz Adrienn, aki Egerben és a környékén tevékenykedik. Tavaly, a pandémia első évében arról számolt be lapunknak, hogy teljesen felborította a járvány a házasságkötések megszokott rendjét. Sok esküvő késő őszre tolódott, a tavasz és a nyár eleje kimaradt.

– Múlt év augusztusában indult el a szezon és novemberig tartott, de előtte az átszervezésről szólt minden. Káosz és bizonytalanság jellemezte hónapokon vagyunk túl. Nehéz időszak volt ez, nem csupán az esküvőszervezőknek, hanem a szektor összes szereplőjének is. Akinek nem volt más megélhetési forrása, az nagyon nehéz helyzetbe került – emlékezett vissza. Most tavasszal ez megismétlődött, de miután beindult az oltakozás, jóval derűlátóbb volt. Elkezdett visszaállni a régi rend.

– A tavalyihoz képest nagyon nagy változást nem érzek, de idén június elején azonnal elkezdődött a szezon. Az augusztus pedig mindkét évben telített volt, hiszen mindent mostanra tettünk át, ami az előző hónapokban elmaradt. A higiéniára jelenleg is nagyon ügyelnek, de a bizonytalanság és a félelem elmúlt.

Jóval önfeledtebbek, bátrabbak az egybekelni szándékozó párok.

Már őszre is vannak foglalások, szeptember közepe a vízválasztó. Ugyanakkor vannak olyanok is, akik októberre tervezik a nagy napot. Tudják, hogy kockázatos, de reménykednek, hogy nem lesznek olyan mértékű korlátozások, mint az első három hullámban. Úgy látom, hogy ha lehet esküvőket tartani, akkor várhatóan még ősszel is jó páran házasodnak, ahogy az régebben is jellemző volt – részletezte Berecz Adrienn.

Tapasztalatai szerint a szektorban dolgozók többsége megpróbált a korlátozások idején más megélhetés után nézni, de amint lehetett, nagyon gyorsan visszaálltak a rendezvényszervezésekre. Az viszont valószínű, hogy sokan a jövőben igyekeznek több lábon állni. Kiemelte, hogy maga a szervezés is másabb, egészen új szempontok is előtérbe kerültek a járvány óta.

– Nem általános, de sokan kisebb létszámú esküvőt, lakodalmat tartanak, lemorzsolódnak ugyanis a külföldi vendégek a szigorú szabályok miatt – mesélte az esküvőszervező. – Ez persze nem általános. Volt olyan lagzi, ahol külön Covid-sarkot alakítottunk ki, ahol tesztelni lehetett a külhonból érkezőket, hiszen ez a visszautaztatásukhoz elengedhetetlen. Ebben az esetben a menyasszony inkább vállalta ennek a költségeit is azért, hogy együtt lehessen szeretteivel a nagy eseményen. Sokan az idős rokonokat inkább nem teszik ki a tömegnek, de ebben is van kivétel. A beoltott nagyszülők például jellemzően nem hagyják ki a házasságkötést.

Nem törte meg a pandémia a házasodási kedvet a legfrissebb adatok szerint sem. Míg megyénkben 2019-ben összesen 1908 házasságkötést jegyeztek fel, 2020-ban csupán 14-gyel kevesebbet, 1894-et. Az adatok alapján úgy tűnik, a szerelmesek házasságkötési kedve 2021-re fokozódott: 2019 első negyedévében 192, 2020-ban pedig 331, az idei első negyedévben már 339 házasságkötést számolt szűkebb hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal.

Van, ahol megdőlhet a rekord

Gyöngyösön már most túlszárnyalta a tavalyi adatokat a házasságkötések száma. Az előző évben összesen 289 esküvőt szerveztek, amiből a nyári időszakban százkilencvenet tartottak, az idén pedig már kétszáz fölött van a frigyek száma, és a szeptember is nagyon népszerű még a párok körében. Dérné Jakosits Ildikó anyakönyvvezető a városi televíziónak elmondta, ebben az évben május volt a csúcs, amit az augusztus könnyen megdönthet. Hozzátette, sokan választják a kihelyezett esküvőt, de legtöbben még mindig a házasságkötő teremben kelnek egybe. Az anyakönyvvezető kiemelte, erre az évre már csak úgy tudnak vállalni szertartást, a jogszabálynak megfelelően, hogy 30 nap a kötelező várakozási idő. Akik szeretnének még az idén egybekelni, azok legkésőbb november elején be kell, hogy jelentkezzenek.

