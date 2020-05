Visszatértek a kicsik a kerecsendi oviba – Fotók

Május 25-től újra fogadják a gyermekeket az óvodákban. Az igényt előre jelezhették a szülők, s azt is tudatták velük, hogy a korábbinál jóval szigorúbb szabályokat kell betartani. Az első napon a kerecsendi Berekerdő Óvodába látogattunk el.

Óvodába járni jó. Különösen egy olyan intézménybe, amely kívül-belül ragyog a tisztaságtól, s minden lehetőség, eszköz, remek óvodapedagógusok szolgálják a gyermekek fejlődését. Ezt azok a szülők is gyorsan belátták az elmúlt hónapokban, akik korábban talán ódzkodtak a kötelező intézménylátogatástól. A helyi Berekerdő Óvoda ráadásul soha ilyen szép arcát nem mutatta. Nem oly rég újították fel az udvart, amely a májusi napsütésben egy hatalmas, játékokkal teli, ápolt parkhoz hasonló, árnyat adó fákkal, harmatos pázsittal.

Ide kértünk bebocsájtást a veszélyhelyzet utáni első olyan napon, amikor újra megnyitották a kaput a kisgyermekek és a szülők előtt. Barna Erika intézményvezető örömmel fogad bennünket. Miközben beszélgetünk, az udvaron már játszanak felszabadultan a kicsik. Láthatóan örülnek, hogy újra megnyílt az ovi.

Erikától megtudjuk, a szülőket időben értesítették, így ki-ki előzetesen jelezhette az igényét. Ennek ismeretében készültek a gyermekek fogadására, szigorúan betartva az erre vonatkozó szabályokat.

– A nyolcvanhat óvodásból negyven jelent meg már az első napon, a családok azonban folyamatosan jelzik, hogy az átállás után többen is hoznák a kicsiket. A jelenlegi helyzetben nem kötelező járni, tehát azoknak, akik szeretnék a gyermeket otthon tartani, engedélyezem a távolmaradást. A hiányzásokat pedig az óvoda házirendjében szabályozott módon igazolom – mondja az intézmény vezetője, aki örül annak, hogy sok szülő döntött a visszatérés mellett.

– Az újrakezdés első napján egy-egy gyermekkel egy szülő szájmaszkban jöhet be az intézménybe például azért, hogy ellenőrizze a kicsi váltóruházatát. A továbbiakban a szülőknek tilos az épületünkbe belépni, a gyermekek átadása, átvétele kézfertőtlenítés után az óvoda bejárati ajtajában történik. A szülők a bejárati ajtóban lévő csengővel is jelezhetik érkezésüket. Otthonról hozott ételt, italt, játékot behozni szigorúan tilos! – sorolja az új szabályokat Barna Erika. Azt is hozzáteszi, hogy a szülők minden várható hiányzást kötelesek jelezni a korábban már megszokott módon.

– Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy amennyiben a gyermeknek folyik az orra, rendszeresen köhög, lázas, vagy láthatóan nem egészséges, a továbbiakban az óvodai nevelést csak a gyógyultságról szóló orvosi igazolás birtokában veheti igénybe – mondja.

A kormány rendelkezésének megfelelően a helyi Mazsola és Tádé Családi Napközi, valamint az Apró Lábak Biztos Kezdet Gyerekház is tegnap nyitott újra, s mostantól a veszélyhelyzet kihirdetése előtti munkarendben várja a gyermekeket.

Elköszönünk, s út közben szülőkkel is találkozunk, akiket megkérdezünk, mit szólnak ahhoz, hogy vége a bezártságnak. Többen is szóba állnak velünk, de arra kérnek, hogy a nevüket ne írjuk le. Mesélik, nagyon nehéz hetek, hónapok állnak mögöttük. – A legrosszabb azoknak, akik a járvány miatt elveszítették a munkájukat. Sokan dolgoztak a közeli szállodákban, fürdőkben, s egyik napról a másikra kapták az értesítést, hogy nem kell bejárni dolgozni. Ők most abban bíznak, hogy ezek a létesítmények is hamarosan újranyithatnak. Többségüket, akik eddig is megbízhatóan dolgoztak, visszaveszik – magyarázzák.