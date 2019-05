Vitaestet tartottak Egerben a mesterséges intelligenciáról

Mi az ember, mitől lesz megismételhetetlen, egyedi, s tud-e teremteni? A napokban a mesterséges intelligenciáról tartottak vitaestet az Uránia Moziban.

Kánai András kommunikációs szakember, jövőkutató, író a Heol kérdésére úgy fogalmazott, a mesterséges intelligencia térnyerése egy nagyon izgalmas terület, de egye­lőre nem alakították ki a kereteit. Fontos, hogy ez egy fejlődési irány, s akár akarjuk, akár nem, ez valamilyen szinten felgyorsul, megvalósul.

– Most megállunk a folyamatban, s kicsit körülnézünk, hol is tartunk éppen. Ezek világnézeti kérdések, szerintem a gépeknek, az algoritmusoknak emberek a programozói, ők mondják majd meg, hogyan viselkedjenek – jelentette ki Kánai András. Arról is szólt, példaként hozható, hogy a mesterséges intelligencia révén rengeteg adat begyűjthető, de ennek megítélése megosztó. Hasznos is lehet, ugyanis kiszűrhetünk az adatokból egyes betegségeket. Az viszont rémisztő, hogy mi történik olyankor, ha a technológiát az ember megfigyelésére használják.

A jövőkutatót főként az érdekli, hogy a mesterséges intelligencia hogyan változtatja meg a társadalmat, fel lehet-e készülni rá, s ha igen, akkor mivel.

Dr. Nagy Teodóra jogász, a HETEK rovatvezetője arról beszélt, a mesterséges intelligencia elterjedése egy olyan folyamat, amely mindannyiunkat érint majd, életkortól függetlenül. – Teljesen átalakítja majd a társadalmat, és sok dologgal előre felkészülhetünk rá – ismertette. – Érdemes felkészíteni, képezni a fiatalabb generációt arra, hogy már most gondolkodjon más szakmákban. Azért, hogy érvényesülni tudjon a munkaerőpiacon, ha a jelenlegi munkáját gépek végzik majd el.

Hozzátette, jogi szempontból ott tartunk, hogy előre tudjuk szabályozni a kereteket, azaz meg lehet mondani, hogy például hasznosnak gondoljuk-e azt, ami az egészségügy modernizálásában történik. Az azonban, hogy beférkőznek a privát szféránkba, netán megfigyelnek, s használják az adatainkat, már nem fér bele.

A science fiction filmek, továbbá képregények már most képet adnak a jövőben formálódó világból, a következő generációknak viszont ez lehet a valóság.