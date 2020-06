Víz alá került Bátor a szombat hajnali vihar után – Videó

Nem kímélte a szombat hajnali ítéletidő a Heves megyei településeket.

Olvasónktól kaptuk az alábbi videót, amin jól látszik, a Heves megyei Bátor sem úszta meg a szombat hajnali vihart, az esőzés miatt jóformán elöntötte a víz a községet.

Az ítéletidő sok helyen okozott problémát, a vihar miatt például szünetel a vonatforgalom az Eger-Szilvásvárad vonalon. Mint megtudtuk, az Almár és Szarvaskő között sárátfolyás miatt nem lehetséges a vasúti közlekedés. A sár- és vízátfolyások miatt a közutat is lezárták, ezért pótlóbuszok közlekedtetésére sincs lehetőség Eger és Szilvásvárad között.

Egerben és környékén eddig több mint negyven esetben kérték a tűzoltók segítségét, elsősorban vízeltávolításhoz.

Egerben, az Árnyékszala utcában például egy méter magasan gyűlt össze és házakba is befolyt, a Hóvirág, a Csalogány és a Pásztorvölgye utcában pedig pincékbe tört be a víz. Egerszóláton utcákat öntött el, Bükkszéken egy házba tört be a csapadék, míg Szarvaskő és Egercsehi között fák dőltek a 25-ös főútra. Jöttek bejelentések egyebek közt Felsőtárkányból és Egerbocsról is.

Várjuk az olvasói fotókat, videókat a zivatarról, jégesőről, villámlásról, az aktuális időjárásról a [email protected] e-mailre.

Ahogy arról korábban beszámoltunk: félelmetes villámokkal csapott le a szombat hajnali vihar Egerre. Heves megye több települését is elérte péntek délután a vihar, amely helyenként erős zivatarral, jégesővel csapott le. Este az időjárás ugyan lecsendesedett, szombat hajnalban azonban folytatódott az ítéletidő, erős zivatar és hatalmas villámlást tapasztalhattak az egriek.

Szombatra továbbra is citromsárga, elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt Heves megyére.