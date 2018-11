Voksoltak: Egészséghős a gyöngyösi doktornő

A közönség szavazatai alapján dr. Mangó Gabriella nyerte a HáziPatika.com weboldalon meghirdetett pályázatot. Orvos kategóriában az Egészséghős megtisztelő címet hozta el, csaknem háromezer szavazattal.

– Nagyon büszke vagyok, hogy Heves megye és a város jó hírnevét öregbíthetem, mert jó hazánknak ezen a táján élni. Köszönöm az összefogást és a rengeteg szavazatot. Ez egy olyan visszaigazolás, amely azt mutatja, hogy kollégáimmal közösen értékes munkát végzünk, mondta a természetgyógyászként is tevékenykedő orvos, majd hozzátette, az elmúlt napokban rengeteg jó szót és szép emléket kapott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Volt, aki azért szavazott most rám, mert évekkel ezelőtt megmentettem párja életét, akinek akkor vérmérgezése volt és ezt most nyilvánosan el is mesélte. Természetesen jólesnek az elismerő szavak, de külön öröm, hogy a nyereménnyel ismét segíthetek. A doktornő közölte, a két személyre szóló, kétéjszakás wellnessnyaralást elárverezi és az abból befolyt összeget egy cukorbetegeket segítő egyesület számára ajánlja fel. Dr. Mangó Gabriella elárulta, jelenleg is több dolgot csinál egyszerre.

– Egy országos rajzkiállítás-­sorozat van készülőben a ­ZOOM Egyesületünk koordinálásában, húsvétra pedig szeretném, ha megjelenne a KV-monológok című könyvem második része.