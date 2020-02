Volt, akit negyvennégy bírsággal sújtottak bliccelés miatt Hevesben

A Heves megyei buszjáratokon tavaly 17 embert büntettek meg bliccelés miatt, a MÁV jegyvizsgálói pedig 63 egri lakost bírságoltak meg. Kiderül az is, hogy mely járatokon a leggyakoribb a jegy nélküli utazás.

Bármennyire is igyekszik a MÁV vagy a Volánbusz Zrt. visszaszorítani a jegy nélkül utazók számát, mindig akadnak a járatokon olyanok, akik úgy döntenek, hogy nem váltanak menetjegyet. Ezek az utasok a busz- és a vasúttársaságnak is nagy kárt okoznak évről évre, és sokan meg sem próbálják ezeket a bírságokat befizetni. Heves megyében akad olyan is, aki majdhogynem egy­millió forinttal tartozik. De rajta kívül is vannak bőven, akik nem hajlandóak kifizetni a rájuk kiszabott büntetést, a MÁV-nak például 240 egri nem törlesztette az adósságát.

A Volánbusz Zrt. és a vasúttársaság is mindent megtesz azért, hogy visszaszorítsák a bliccelő utasok számát, azonban mindig akad, aki megpróbál kibújni a jegyvásárlás alól, de úgy tűnik, sok esetben nem sikerül és csekkel szállnak le a járatokról.

A bliccelő utasok által befizetett követelésbehajtásból származó összes befolyt bevétel meghaladta a 103 millió forintot tavaly a MÁV-nál, amire az elmúlt öt évben nem volt példa. Tavaly több mint 320 millió forint bírságot szabtak ki országosan. Kíváncsiak voltunk, hogy szűkebb hazánkban mennyi embert büntettek meg. A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy megyei alapú nyilvántartást nem vezetnek a követelésekről, ugyanakkor az kiderült, hogy mennyi egri tartozik nekik, és ők mekkora összeggel.

– 2019-ben 63 esetben bírságoltak meg megyeszékhelyen lakót a jegyvizsgálók, a kiállított büntetések közül 23-at fizettek be, több mint 129 ezer forint értékben. Összesen több mint 240 egrit tartunk nyilván tartozóként, akik közül öt tartozása meghaladja a félmillió forintot. Közülük a rekorder 44 büntetéssel több mint 770 ezer forint tartozást halmozott fel – tájékoztattak.

Hozzátették, 2019-ben a bliccelők száma csökkent 2018-hoz képest, a teljes hazai vasúthálózaton tavaly mintegy négyezerrel kevesebb büntetést szabtak ki, mint egy évvel korábban. A legtöbb bliccelés a Heves megyét érintő vonalak közül a Budapest és Miskolc közötti 80-as számú fővonalon volt. Mint a vasúttársaság válaszából kiderült, kifogásból sosincs hiány. Tájékoztatásuk szerint a büntetések többsége menetjegy hiányából adódóan keletkezik, ami azt jelenti, hogy az utas a vonatra történő felszállás előtt nem vásárolta meg azt. Ilyen helyzetekben nem trükköznek, egyszerűen kivárják, amíg a jegyvizsgálatnál sorra kerülnek, ahol kiderül a hiányosság. Az előzetes menetjegyváltás elmulasztására legtöbb esetben időhiányra hivatkoznak, azaz az utas nem szánt elegendő időt a vonatindulást megelőzően a jegyváltásra.

A másik tömegközlekedési társaságtól is érdekes adatokat kaptunk. A Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától megtudtuk, Heves megyében a 2019-ben közlekedő mintegy 631 ezer helyközi és 232 ezer helyi menetrend szerinti járatukon csaknem 33 millió alkalommal vették igénybe az utasok. Ennek során összesen 17 esetben történt menetjegy nélküli utazás miatti pótdíjazás, a nem rendezett tartozások összege nagyságrendileg 240 ezer forintot tett ki, amelyből hatan megközelítőleg kilencvenezer forintot térítettek meg. A kiszabott pótdíjak közül 11-et a helyi viszonylatú Eger, Hatvan és Gyöngyös városban közlekedő járatokon, míg hat utast helyközi viszonylatban Apc, Hatvan, Kisnána, Pásztó, Gyöngyöspata, Gyöngyösoroszi térségében pótdíjaztak. Kiemelték, a 2019. október 1-jétől már országos lefedettségű Volánbusznál folyamatban van a pótdíjbehajtási rendszer felülvizsgálata és egységesítése.

Veterán autót is foglaltak le

A bírságot kapott bliccelők a nagyobb problémákat, a felesleges többletköltségeket kerülhetik el azzal, ha tartozásukat mihamarabb rendezik. Ehhez a vasúttársaság segítségét is kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást is kaphatnak, ha szeretnék rendezni tartozásukat. A fizetést megtagadók esetében azonban a bírósági végrehajtók a jövedelemből tilthatják le a vasúttársaságnak járó összeget, míg az adósság nem rendeződik, vagy rosszabb esetben a bliccelő ingatlanjára vethetnek ki végrehajtási jogot.

Olyan is előfordult már, hogy egy adós veterán autóját foglalták le a nagy összegű adósság fejében. A magas összeggel tartozók ellen a vasúttársaság büntető feljelentést tehet, mivel az már csalásnak minősülhet.