Zajos sikert aratott a Maci Akció

Egy helyett három készüléket vásárolhatnak.

Kiemelkedő sikerrel zárult a Round Table Hungary 3-as, egri asztalának idei Maci Akciója, kétmillió forint adomány gyűlt össze. Ennek köszönhetően a szervezet nem egy, hanem három készüléket szeretne vásárolni a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnek.

– Az eredeti cél 1,4 millió forint volt, de mivel ezt az összeget jóval túlléptük, a hordozható ultrahangon felül még egy EKG készüléket és egy profi vérnyomásmérőt is szeretnénk venni a kórháznak – fejtette ki portálunknak Kun Frigyes. A szervezőbizottság tagja hozzátette, nagyon hálásak és boldogok, amiért ekkora sikerrel zárult az idei akció, az egrieken felül még a környékbeli településekről is utaztak be, hogy támogassák a kezdeményezést.

A jótékonysági Maci Akciót tizenötödik alkalommal hirdették meg, és idén először a megszokott kettő helyett hét helyszínen várták a felajánlásokat. A szervezet amint lehet megrendeli a készülékeket, amiket várhatóan jövő tavasszal adnak majd át a kórháznak.

