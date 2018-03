Zene, ami termeli a boldogsághormonokat

Köztudott, a szerotonin és egyéb hormonok fontos szerepet játszanak abban, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.

Ezek hiánya depresszióhoz is vezethet. Szakemberek azt tanácsolják, sportoljunk rendszeresen, így kialakíthatjuk a jó közérzetet, testileg, lelkileg is. Valamelyik nap az egyik videómegosztón érdekes felvételre bukkantam: zenét hirdetnek, amelyik olyan rezgésekkel tölti fel az azt hallgatót állítólag, ami termeli az említett hormonokat. Kipróbáltam, üsse kavics, ám túl nagy csodát nem éreztem magamon… Egy túra vagy valamilyen mozgásforma viszont kifejezetten csodákra képes addig is, amíg be nem köszönt a tavasz – végre.