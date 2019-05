Zenei nevelésre képeztek kisgyermeknevelőket Egerben

Négy egri bölcsődéből és a balassagyarmati Játékváros Családi Bölcsődéből kisgyermeknevelők vettek részt zenés nevelő képzésen hétfőn a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságon.

– A három napos képzés a zenei alapokat adja meg a kisgyermeknevelőknek, akik népdalokat, népi mondókákat, s a furulyázás alapjait tanulhatják meg. Nyelvtanfolyamok segítségével középfokú nyelvvizsgát szerezhetnek, valamint gyermekeknek szerveznek zenés délutánokat – tájékoztatott Szeleczki Zoltánné, a program szakmai vezetője.

Mindez a Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk! című két éves pályázati program keretében valósul meg, melynek projektgazdája a balassagyarmati Lamenda Alapítvány, a Játékváros Családi Bölcsőde működtetője.

Gróh Ilona zenepedagógus, Ringató-alapító elmondta, ez egy akkreditált képzés, amelynek a fő célja a bölcsődei zenei nevelés megerősítése. – Fejlesztjük a bölcsődei kisgyermeknevelők zenei képességeit, hangszertanulását, erősítjük a furulyatudásukat, valamint megtanulhatják a bölcsődei zenei nevelés módszertanát is. Tanulmányaik során ők már találkoztak ezzel a módszertannal, de olyan elmélyítésre lenne szükség, amivel ez a gyakorlatban nagyon jól működhetne. Második alkalommal tartok képzést Egerben, nem csak a zenei anyagot bővítjük, hanem az ahhoz kapcsolódó módszertant is. Gyakorlatközpontú, miközben azért megtanulják mindennek az elméleti hátterét is – ismertette Gróh Ilona.

Hangsúlyozta, legfőbb cél, hogy az órák alatt élményhez jussanak a résztvevők, akik átélhetik felnőttként is a közös éneklés örömét, s ebből meríthetnek majd. Kedvet szeretne ébreszteni, s elérni a kisgyermekgondozók lelki gazdagodását, erősíteni bennük azt, hogy szükség van a művészeti nevelésre.