Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést Heves megyére

Szűkebb hazánkban az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti.

A sok napsütés mellett erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre főként az ország keleti felében számíthatunk, így záporok, zivatarok is ott alakulhatnak ki nagyobb számban – számol be az Országos Meteorológiai Szolgálat. Mint megtudtuk, a délnyugati szél napközben több helyen megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 14 és 20 Celsius-fok között várható. Késő estére többnyire 5 és 10 fok közé hűl le a levegő.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki Heves megyére. Mint írják, szűkebb hazánkban az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Szerdán napközben főként a Dunától keletre várható elszórtan zivatarok kialakulása, de néhány zivatar a Dunántúl északi felén sem kizárt. A zivatarokat szélerősödés, valamint jégeső is kísérheti. Egy-egy cellát intenzív csapadék kísérhet (helyenként rövid idő alatt akár 20 milliméter körüli mennyiség). A zivatarok az esti órákra fokozatosan legyengülnek, megszűnnek.

Csütörtökön a déli óráktól egy hidegfront mentén egyre többfelé alakulnak ki zivatarok, amelyek dél felé haladnak. Legkésőbb a déli megyékben várható zivatar kipattanása. Az esti órákban már mérséklődik a csapadékhajlam. A zivatarokat átmenetileg viharos szél, néhol heves kifutószél is kísérheti (70-80 kilométer/óra), jégeső is előfordulhat. Az intenzív cellákból, illetve az egymást követő zivatargócokból helyenként nagy mennyiségű csapadék is összegyűlhet.