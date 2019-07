Első- és másodfokú figyelmeztetést is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat Heves megyére.

A met.hu előrejelzése szerint szombaton hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, több napsütés délután a délnyugati megyékben valószínű. Az erőteljes gomolyfelhő-képződésből előbb inkább csak délnyugaton és északkeleten, majd a délelőtti óráktól másutt is egyre többfelé várható zápor, zivatar, amelyet helyenként felhőszakadás, jégeső kísérhet. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkül, de zivatar környékén erős vagy viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 25 és 32 fok között valószínű, a délnyugati tájakon 33, 34 fokot is mérhetnek. Késő estére 20, 26 fok közé hűl le a levegő.

Várjuk olvasóink jelzéseit is!

Küldje el fotóját, videóját, ha önnél is lecsapott a felhőszakadás a heol@heol.hu címre!

Vasárnap a többórás napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Sokfelé – nagyobb számban a délutáni, esti órákban – várható zápor, zivatar, lokálisan felhőszakadás is. A délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.

