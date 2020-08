Zöldségfeldolgozóval és új piaccal gazdagodik Balaton

A több mint 200 millió forintos beruházásból a település egy traktort is be tudott szerezni.

Horváth László országgyűlési képviselő a Facebook oldalán osztotta meg a jó hírt hétfőn, miszerint pályázati támogatásból zöldségfeldolgozó és piac épül Balatonban. Hangsúlyozta, hogy a kormány döntésének köszönhetően valósul meg a 211 millió forintos beruházás.

Elmondása alapján a munkálatok megfelelő ütemben haladnak, így véleménye szerint a balatoni lakosok hamarosan már az új piacról szerezhetik be a helyi és környékbeli gazdálkodók gyümölcseit, zöldségeit. Hozzátette, hogy a pályázaton nyert összegből egy traktort is be tudott szerezni a község.

Bejegyzésében a sikeres pályázatért és az újabb fejlesztésért Horváth László gratulációját fejezte ki Udzeliné Murányi Enikő, a település polgármestere felé.