Zsákok a zöldhulladék gyűjtésére

A zsákokat az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. biztosítja.

Idén is három-három zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákot juttatnak el csákói háztartásokba, megkönnyítve a ház körül keletkezett zöldhulladék összegyűjtését – jelentette be Kovács Cs. Tamás önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) pénteken a Csákói Haranglábnál. Elmondta: a zsákokat az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. biztosítja.

– Évi körülbelül 10-12 millió forintjába kerül az önkormányzatnak, hogy a szabálytalanul kihelyezett hulladékot felszámolja a városban. A cél, hogy elejét vegyük az illegális zöldhulladék-kihelyezésnek, így az elmúlt évekhez képest most is díjmentesen átvehetők ezek a zsákok, melyekhez most fontos információt tartalmazó szólapok is járnak – közölte a városatya.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS