Vajon miről írtak ­egykor a megyénkben ­megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat­? Ha választ akar ­kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

EGRI HIRADÓ. HETENKINT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1894. NOVEMBER 10.

Az eger-nádasdi vasút ügyében.

A város képviselője az eger-nádasdi vasut-ügyben terjedelmesebb jelentést adott be a képviselőtestülethez, melyben ismertetve a városnak áldozatkészséggel is párosult törekvését, hogy ha már a pest-miskolczi egyenes vonatirányból kimaradt, az alföld és felföldi egyenes vasúti összeköttetésnek legyen központja, mely törekvés a füzesabony-debreczeni vasút kiépitéséval, az alföld felé részben teljesült. De hátra van a nehezebb rész, a felvidéki összeköttetésnek Nádasd-Ózd felé való létesitése, melyet a bánréve-rozsnyó-dobsinai vonalnak az oderbergi pályához való kiegészitése fejezne be. Majd ismerteti a jelentés, hogy a város az eger-nádasdi irányt már fel is mérette s költségirányzatot vétetett fel. Időközben a f.-abony-debreczeni vonal kiépitése került napirendre, s ez igénybe vette a legfőbb gondot s tevékenységet, mert ez a felföldi összeköttetésnek alapját képezi. Fejtegeti ezután, hogy az eger-nádasdi vonal kiépitése csak idő kérdése. Az időt megröviditeni, hacsak lehetséges, a mi feladatunk. Majd reá tér az ujabb időben felmerült mozgalmakra, melyek nem egészen egyezőek városunk érdekeivel, s mely mozgalmak egyes nagy tekintélyű érdekeltségekkel hozattak szóba. Alapos értesültséggel jelenti, hogy idejét látja a városi tevékenység megnyitásának, s ez okból a városi lejtmérésnek bizonyos tényezőkkel való megismertetésére lévén szükség, utasittatni kéri a polgármestert, hogy e végből majd a képviselő által megjelölendő tanácskozáson vegyen részt.

GYÖNGYÖSI LAPOK. TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS POLITIKAI HETILAP. 1880. NOVEMBER 25

Hirek. Zsenge szerelem.

A szomszéd helységek egyikében történt. A 12 éves Pisti gyerek belebolondult a 10 éves Rózsi urhölgyecskébe, és mint igazi szerelmes párokhoz illik­: szerelmük édes titkait, a kert végében suttogták el egymásnak naponként. „Szejetjek édeszem!” – „Én isz tégedet, tedveszem!”Pisti lovag medve czukort, szentjános kenyérkét hordozgatott szive hölgyének. Rózsi urhölgy pedig pogácsát, lepényt s egyéb harapnivalót szive lovagjának. A korán nyiló szivek boldog titkát, Pisti lovag szülei fedezték fel először és a lovagot szoros őrizet alá vetették, mint egy kópiszta kis macskát. A lovag bunak eresztette fejét s hervadni kezdett. Napról-napra jobban erőt vett lelkén a buskomorság és egy szörnyü elhatározás kezdte gyökerét leveregetni lovagi szivébe. De a szüléi éber szeme résen volt örökké. S egyszerre csak látják az üveges ajtón át, hogy a lovag valami madzagot igazit a nyakára, meg az ablak vasára. Az apa berohan, a lovagot jól elnadrágolja, azután keményen meghagyja, hogy minden nap hidegvizbe dugják.Ez a recipe szemlátomást használ a lovagnak­.

NÉPISKOLAI TANÜGY. KATOL. NÉPNEVELÉS-TANITÁSI LAP. 1886. MÁJUS 1.

Hírek.

Tárkányi Béla hagyatékából a nemzeti múzeum nagybecsű képgyűjteménynek jutott birtokába. Az elhunytnak gazdag képtárából Ligeti Antal képtárőr a helyszinén személyesen válogatta ki a képeket, szám szerint 18-at. A képek közül 8 művészi becsű másolat nagy mesterek művei után; nevezetesen Rafael „Madonná”-ja Kovács Mihálytól, egy másik Rafael-kép, melyet Petra de Castro (Kovács Mihály festőnek felesége) Madridban 1866-ban festett s egy harmadik Rafael freskó-részlet; továbbá Tiziantól „Szent János”, Murillótól két Madonna-kép s Palma Vecchiótól a kánai nő és szent Borbála. E szentképekhez csatlakozik az eredetiek közül Szoldatics Ferencz „Aquinó Szent Tamás”-a, Steinletől „Gyermek Jézust imádók”. Kupferwiesertől „Mária mennybemenetele” és az „Utolsó vacsora”Krakertől, a ki a mult század vége felé élt Magyarországon s igen keresett egyházi festő volt. Ez utóbbit a muzeum átküldi az országos képtárba. A gyűjteményben van még három nagyobb festmény, Kovács Mihálytól: „Árpád fejedelemmé választása”, Feszty Árpádtól a „Golgotha” s Ligeti Antaltól „A szent család menekülése Egyiptomba”, mely az ősz képirónak egyik legszebb műve. Végül három arczkép: a néhai Bartakovics Béla egri érseké, a Toldy Ferenczé (ifjukori), s a Kovács Mihályé önmaga által festve. Ezeket a történelmi arczképcsarnokban fogják elhelyezni. A többiek a muzeumi képtár VIII. számu termében lesznek felállitva.

