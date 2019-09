Zsidró Tamás szerint nyerő a barna, félhosszú frizura

Továbbra is várjuk a jelentkezéseket a Tündérszépek versenyére. Zsidró Tamás mesterfodrász rengeteg megmérettetésen volt zsűritag és fodrász, ha valaki, ő biztosan tudja, milyen frizurával indulnak a győztesek.

Januárban kiderül, Heves megye adhatja-e az ország következő Tündérszépét, addig azonban lelkesen fotózzuk a szebbnél szebb lányokat, akik a hétfőn induló megyei fordulóba már bejutottak. A verseny össznyereménye tízmillió forint, és ha ez még nem lenne elég, valaki egy éves modellszerződést is nyer a dicsőség mellett. Mutassuk meg, hogy nálunk élnek a legszebb lányok! Jelentkezz vagy buzdítsd a nevezésre tündérszép barátnődet! Heves megyében az itt élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek jelentkezhetnek.

Az elmúlt napokban már több hasznos tanáccsal is elláttuk a szépségversenyre jelentkezőket, most pedig Zsidró Tamás tippjeit közöljük. A mesterfodrásszal a borsonline.hu készített interjút.

– A hajak hosszúságában mi a jellemző a versenyeken?

– A leggyakoribb a váll alá érő, félhosszú és a hátközépig érő, hosszú haj. A hosszabbat már nagyon nehéz egy verseny előtt az öltözőben rendbe rakni, ezért nem ja­vasolt nagyon.

– Mi a helyzet a hajszínekkel?

– Magyarországon egy időben nagyon sok fekete hajú lány jelentkezett. Ha a világversenyeket nézzük, korábban sok szőke indult, ma már jellemzőbb a natúr, természetes barna szín. Tavaly és tavaly-előtt is egyébként ázsiai vagy dél-amerikai lány volt a győztes, de ez nem divat kérdése, egyszerűen így alakult. Éppen mostanában egy világversenyen megint egy szőke, északi lányt választottak legszebbnek.

– Mit tud a fodrász hozzátenni a sikerhez egy verseny előtt az öltözőben?

– Igazíthat a frizurán, és ha valaki maximálisan bízik bennünk, egy speciális szerrel fel szoktuk fényesíteni a hajat, amitől látványosabb, izgalmasabb lesz.

– Valójában mennyit számít egy haj a versenyen?

– Ez az egyik legszembetűnőbb dolog egy lányon, amit jól ki is lehet használni. Egy ló­farokba összehúzott viselet megmutatja, milyen formás, hosszú a lány nyaka, milyen szép a válla. Mert a világversenyeken nem csak a lányok fenekét és lábát nézik. Egy szép nyak, egy vonalas váll és egy finom dekoltázs egy helyes arccal nyerőbb lehet, ezért érdemes ezeket jobban kihasználni. +

– Mikor már tart a verseny, mit tud csinálni egy fodrász?

– Nagyon nehéz minden lány frizuráját rendbe rakni a ruhaváltások alatt. Egy kisebb megmérettetésen is van harminc-negyven induló, egy világversenyen akár százhúsz is. Előfordulhat, hogy valakire már nem is jut idő. A legmutatósabb és egyben legjobban karbantartható a glamour viselet, vagyis az enyhén hullámos, félhosszú haj. A világversenyre induló lányokat nem egyszer megtanítottam a frizurájuk elkészítésére is, kezükbe adva a hozzá tartozó esz­közöket, hogy elkerüljék az ilyen nehéz helyzeteket, és egyedül is meg tudják oldani.

– Mit tanácsol a fotózások előttre?

– Érdemes elmenni fodrászhoz, mert egy szakértő szem lehet, hogy többet lát. A jelentkezéshez tanácsolnék egy fodrász által készített kibontott és egy hátul összefogott frizurás fotót is.