Zsűrink kedvence is jelentkezésre buzdítja a Tündéreket

A Tündérszépek első szériájában Tolnai Orsolya lett a szerkesztőségi szakmai zsűri kiválasztottja, azaz az olvasók által továbbjuttatott három lány mellett ő képviselhette Heves megyét a szépségverseny regionális fordulójában. A zumba-oktatóként tevékenykedő Orsolyát egyebek mellett a verseny közben szerzett élményeiről kérdeztük, és persze kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon megméretteti-e magát a második szériában.

Heves megye Tündérszépe, Kola Gréta szerint már csak az új élmények miatt is érdemes nevezni a szépségversenyre, és így gondolja ezt az első szériában a szakmai zsűri által a regionális fordulóba juttatott, mindig mosolygós és életvidám Tolnai Orsolya is. Megéri tehát minél előbb nevezni, mert ha korán jelentkezel, akkor növeled annak az esélyét, hogy bekerülsz a szeptember 16-án induló megyei fordulót megelőzően, augusztus végén kezdődő fotózásra kiválasztott hölgyek közé.

Milyen élményeket szereztél a Tündérszépek első szériájában?

Nyilvánvalóan csakis pozitív élményekkel gazdagodtam. Nagyon érdekes volt számomra, hogy részt vehettem a fotózáson, mert korábban még nem igazán próbálkoztam hasonlóval. Emellett nagy öröm volt az is, hogy a verseny alatt új embereket ismerhettem meg.

Mit gondolsz, miért érdemes jelentkezni a versenyre?

Attól függetlenül, hogy nyer vagy nem nyer az ember, mindenképpen sok élményt szerez az egész verseny alatt. És persze nagyon lényeges az is, hogy új ismerősöket szerezhetünk.

Megméretteted magad a második szériában is? Meghoztad már a döntést?

Az igazat megvallva még csak most értesültem róla, hogy ismét elrajtolt a verseny, ezért erre a kérdésre még nem tudok egyértelműen válaszolni. Mindenesetre az biztos, hogy gondolkodni fogok rajta.

Az előző szériában te voltál a szerkesztőségi szakmai zsűri favoritja, téged választottunk ki ugyanis továbbjutóként az első fordulóból. Meglepődtél, amikor ez kiderült?

Igen, valójában nagyon meglepett, hogy ilyen sok lány közül én lettem a kiválasztott. Természetesen nagyon boldog voltam, amikor értesültem róla.

Tudjuk rólad, hogy zumba-oktatóként tevékenykedsz, vagyis sokat jelent számodra a mozgás. Mit gondolsz, miért fontos, hogy a csinos lányok is sokat mozogjanak, sportoljanak?

Elsősorban azért, mert a sport nemcsak testileg, hanem lelkileg és szellemileg is karbantartja az embert. Általa egyebek között megszabadulhatunk egy csomó stressztől, amelyeket esetleg magunkkal cipelünk a nehéz hétköznapokon. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a sportolás, lelkileg is sok pluszt ad az embernek.

Üzennél valamit a Tündérszépek mostani szériájában résztvevőkének? Valami jó tanács esetleg a szakmai zsűri kedvencétől?

Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, s ne keseredjenek el akkor sem, ha esetleg nem jutnak tovább. Egy próbát mindenképp megér, a lényeg, hogy ne adja fel senki.