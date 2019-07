Zúgtak az ércz nyelvű harangok

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

HEVESVÁRMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMÚ HETILAP. 1901. OKTÓBER 13.

A város világitása.

Tudvalevő, hogy Gyöngyös város képviselőtestülete szeptember hó 30-iki lejárattal pályázatot hirdetett a városnak vilanynyal leendő világitására. A pályázati határidő lejárván, három pályázó jelentkezett, akik a világitás létesitésére vállalkozni kivánnak. 1. A gyöngyösi gőzfürész és faipar részvény-társaság. 2. Büchler Testvérek. 3. A Ganzgyár Budapestről.

A képviselőtestület által a világitás ügy nyélbeütésére kiküldött bizottság előtt csütörtökön bontották fel az ajánlatokat, melyek közül – ugy mondják –, hogy a gyöngyösi gőzfürész és faipar részvény-társaság tette a legelőnyösebb ajánlatot.

Most már az ügy végleges döntése a képviselőtestület elé kerül. Nincs módunkban sem az egyik, sem a másik ajánlathoz hozzászóllani vagy arról egyáltalán véleményt mondani, mert az ajánlatokat még eddig nem bocsájtották a nyilvánosság rendelkezésére. Hihető azonban, hogy ezt a rendkivül fontos és nagyhorderejü városi ügyet nem kivánják véka alá rejteni és készületlenül a képviselőket döntés elé állitani. hanem a legszélesebb körü nyilvánosság előtti megbeszélésre alkalmat és módot fognak nyujtani.

Midőn tehát ez a mód és alkalom megadatik, szólhatunk csak érdemileg ezen vitális érdekeinket oly közelről érintő nagy horderejü ügyhöz oly részletességgel, mint aminőt ez az ügy nemcsak megérdemel, de kétségkivül meg is követel.

HATVAN ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS IRODALMI HETILAP. 1901. MÁRCZIUS 10.

Árviz Hatvanban.

Borzasztó napja volt Hatvan városának f. hó 5-én. Zúgtak a harangok. Az utczák forgalma szokatlanul megnőtt. Aggódó, remegő, lehangolt emberek jártak mindenfelé, kiknek arczáról le lehetett olvasni a város nagy baját, azt a nagy veszedelmet, amely őket, övéiket, családi tüzhelyüket, városukat fenyegeti.

És zúgtak a félre vert harangok. Ércz nyelvüknek minden egyes ütése mintha a város szivdobbanása, mintha a lakosság sóhajaiból összeforrt segitséget kérő zsolozsma lett volna. Papjaink imádkoztak a nép pedig sietett a vész szinhelyére.

Mert bizony nagy veszedelemben forgott Hatvan városa, szinte hajszálnyira közel volt a megsemesüléshez.

Kiöntött ugyanis a Zagyva és elboritotta iszapos, piszkos hullámaival az u. n. feketehid mellett elterülő vidéket, komoly pusztulást és nagy károkat okozva Hatvan határában és elöntve a külterület egy részét, és különösen a czukorgyárat.

Nagy szerencse és csak a különös véletlennek köszönhető, hogy nem a város felöli és sokkal gyengébb és rosszabb karban levő, hanem a tuloldali gátat szakitotta keresztül, mert ellenkező esetben víz alá került volna az egész város.

EGRI HIRADÓ. HETENKINT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1894. JUNIUS 2.

Egy neki vadult muzsikus.

A ki trombitát fuj, annak öntözni is kell a torkát gondolkodott igen logikusan Sumi Ferencz maklári muzsikus, és öntözte azt, bőségesen fujva zengzetes nótákat egy vasárnap délután a tánczoló legénység talpa alá. De öntözte ám a fenntisztelt tánczoló legénység is ugy, hogy midőn a táncznak vége lett, „fenekedének” egymásra a felvégi és alvégi reményei a falunak, hogy egymásnak vérét ontanák.

Csöndes álmot aludott otthon e közben a nemes község érdemes birája, midőn ijedten rohan be hozzá a rendnek őre s hivja őt a vész szinhelyére.

– Komoly méltósággal kél fel a biró, s rengeteg hatalma jelvényét, a hosszú mogyorófa pálczát kezébe véve közeleg a legény-csoport felé és a másik pillanatban már nem is sajnálja varázshatalmát éreztetni a hetyke legénységgel. Csodás gyorsasággal üresedik meg az utcza, s a sötétben egyes menekülő alakok látszanak csak, kik a nyakuk csigoláját tapogatva, suhannak el a kertek tövében. De nem menekül a bősz Sumi, ki ilyenkor nem sunyi, ha virtus kell. Nem ám! hanem megáll merészen, s – a biróval nézve szembe szépen – felszóllal ekképen: „Én itt maradok, legyek bár rabotok!”

A biró nem akarván kedvét szegni a kóter után nyilvánvalóan sóvárgó muzsikusnak, ment is a község háza felé, de tekintettel a deliquens nem épen szilárd lépteire, előbb még megpróbálta őt hazaküldeni.

Minthogy azonban a megkötődött népművész mindenáron a kóterben akarta tölteni az éjszakát, az otthoni tollas ágy irányában pedig határozott ellenszenvet tanusitott, rábizta a kisbiró atyai gondviselésére, ki aztán békaszlizta. Tallózta: Szilvás István