Kiderült: fólia alatt terem a legzamatosabb magyar eper

Hetek óta jelen van a piacon a magyar eper, a korai, fólia alatt termesztett gyümölcs után a szokottnál kevesebb szabadföldi várható.

Április közepe óta elérhető a piacon a fóliasátorban termesztett magyar eper, később pedig a szabadföldire is lehet számítani, utóbbinak azonban nem tett jót a hűvös áprilisi időjárás.

– Hatvan-hetven százalékban az előző év novemberéig dől el, milyen lesz a következő évi epertermés, 30–40 százalékot pedig az ember, az időjárás tesz hozzá tavasszal. Most kevés volt a napfény, sokáig volt hideg. A növényházas eprekkel igazából nem lesz probléma, de nem fog kitartani a szabadföldi megjelenéséig, mert utóbbi el van maradva, nem jó rá az idő. Mi harmadik hete értékesítünk, szerintem még két-három hét van benne – mondta Slakta Gyula erdőtelki gazdálkodó.

– A szamócában rizómát kell nevelni, abban vannak a csokrok, azokon a bogyók. Négy-öt csokor elfogadható. A szabadföldinél, ha az első-második csokrok kijöttek a jó idő miatt, s elkezdtek virágozni, az áprilisi fagyok miatt nem lesz rajtuk bogyó. A maradék 2–3 csokorból lehet, de az már hiányos lesz, kevesebb lesz a gyümölcs. Nekünk ez kiegészítő növény, a görögdinnye a fő profilunk, ezzel tudjuk befinanszírozni a görögdinnyét. Kicsit kockázatos, ha egyik se sikerül, nagy a gond – fejtette ki Slakta Gyula, miért választják a biztonságot jelentő fóliát.

A szamóca termesztése sok munkával jár. A kézi munka a betelepítéssel kezdődik, majd levelezgetik a növényeket, ősszel leszedik a virágot, nem szabad megengedni, hogy termőre forduljanak. Az ültetvényt évi három-ötször átjárják. A megfelelő mennyiség, minőség miatt évente újratelepítik az állományt, legfeljebb egyszer hagyják benne a növényt, ha úgy látják, nem futotta ki magát.

Slakta Gyula szerint a hazai epernek konkurenciát jelent az import, amelynek ára kilónként 1200–1500 forint. Mivel a gyümölcs, ha utaztatják, összeesik, ezért olyan tápanyagot kell kapnia, amelytől kemény és piros lesz, ugyanakkor nem lesz meg benne a megszokott ízvilág. Nem lehet egyszerre korai, nagy, finom és színes is, olyat még nem hoztak be, ami ízben megverné a magyart. A nagy cégek és egyes kereskedők a látvány alapján való választást használják ki. További probléma szerinte, hogy a kereskedelemben megjelentek olyanok, akik a hazai közé csatornázzák be az import gyümölcsöt, ezzel becsapva, a magyarral szemben bizalmatlanná téve a vevőt, egyben elvéve a termelők kedvét is.

Az egri piacon kilónként 2000–2400 forintért mérték a hazai szamócát. Erdős Péter évtizedek óta árusít a piacon, a gyerekek miatt tartott banánt leszámítva csak magyar zöldséget és gyümölcsöt. Eperből is csak magyart, megbízható termelőtől. Ebben benne van a jellegzetes íz, a spanyol is édes, de nem olyan, mint a hazai. Elmondta, az árak a tavalyiak, vásárlóból viszont kevesebb van, talán visszafogták a kiadásaikat az emberek. Ők fólia alatt termett epret árusítanak, bár ismerősének van valamennyi szabadföldi is, de utóbbi kockázatos, jobban ki van téve az időjárásnak és a kártevőknek is, nehezebb megvédeni a termést. Elképzelhetőnek tartja, hogy vannak trükköző, nem állandó helyen lévő kereskedők, de akik évtizede árusítanak, néhány száz forint haszon érdekében nem kockáztatják vevőkörüket. Az egri piacon árusítókat rendszeresen ellenőrzik.