Koncertek, pálinka: közösségi térré vált a bevásárlóközpont

Programokkal kedveskedtek a látogatóknak a megyeszékhelyen.

Két évfordulót is ünnepelhetett hétvégén az Agria Park, hiszen tíz éve nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, s hetedik alkalommal rendezhették meg pálinkafesztiváljukat is. Szőke István, a komplexum igazgatója portálunknak elmondta, 2008-ban nem túl kedvező gazdasági környezetben indultak el. Mára azonban nemcsak egy bevásárlóközpontot jelentenek a megyeszékhelyen, hanem a város legnagyobb közösségi tere is lettek. Úgy véli, társadalmi felelősségük is nagy, ezért gyakran állnak jótékony célok mellé, s teret biztosítanak a kultúrának is.

Az ünnepségsorozat részeként családi vetélkedőkkel, koncertekkel is készültek a látogatóknak, akik ismert pálinkafőzdék nedűit, valamint street food ételeket is kóstolhattak.