Takarékosság a járvány idején – Heves megyeiektől kérdeztük, ők hogyan spórolnak

Az elmúlt hetekben mindenki a saját bőrén tapasztalta meg, hogy valójában mit is jelent a kényszerű bezártság. A háztartásokban is gondolkodóba estek az emberek, hogy min és hogyan lehetne takarékoskodni a jelenlegi körülmények között.

Nagy úr a kényszer. Különösen az olyan, amivel korábban soha nem volt dolgunk. A járvány miatt hetek óta azt tanácsolják, ne hagyjuk el otthonainkat. Élni, enni, rezsit fizetni azonban muszáj. Szerencsések azok az emberek, akik otthonról tudnak dolgozni, hiszen a jövedelmük nem, vagy csak csekély mértékben csorbul.

Más helyzetben van az a dolgozó, aki korábban például a szállodaiparban takarítóként, a vendéglátásban pincérként dolgozott. Egy biztos, mindenkinek át kell értékelni a megszokott bevételeit, kiadásait. Összeállításunkban családokat kérdeztünk arról, miről mondtak le, s hogyan próbálják meg újratervezni az életüket.

Kevesebb hús, otthon gyártott tészta

Az Egerben élő László március közepén érkezett haza Olaszországból, ahol szakácsként dolgozott egy síparadicsomban.

– Egyik napról a másikra veszítettem el a munkám – meséli –, amit azért vállaltam átmenetileg, hogy be tudjuk fejezni az építkezést itthon a feleségemmel, akivel két éve vágtunk bele a családalapításba. Azóta született egy kisfiunk is. Jelentős hitelt vettünk fel, azt törlesztenünk kell valahogy. A járvány mindenkit váratlanul ért. A kinti munkahelyemen felajánlották, hogy maradjak, kapok teljes ellátást és némi csökkentett jövedelmet az átmeneti időszakra, de ez eszembe se jutott. Indultam haza a családhoz. Hazaérve a nejemmel átgondoltuk, mihez kezdünk most. Volt némi megtakarításunk, ő kapja a gyermek után a gyest, így a kötelező kiadások – rezsi, étel, tisztítószerek, hiteltörlesztés – után nagyjából 80-100 ezer forintból gazdálkodunk havonta. Korábban jártunk színházba, vettünk könyveket, egy-egy éttermi vacsorát is megengedtünk magunknak. Ezek a kiadások törlődtek. Ruhát, cipőt se veszünk. Megfelel a régi, a párom az internetes csoportban csereberél anyukákkal babaholmikat. Mivel szakács vagyok, nem gond takarékosabb étrendet összeállítani. Jóval kevesebb húst eszünk, itthon gyártjuk a tésztát, és a kertben is elültettünk egy csomó növényt. Hiszek abban, hogy jobb beosztással, lemondással talpon tudunk maradni.

Fordítást vállal az egyetemista kis bevételért

A Gyöngyösön lakó huszonkét éves Erikának – aki két éve jár egyetemre Budapesten, és a szülei béreltek neki lakást a fővárosban – egyáltalán nem könnyű ez az időszak.

– Hárman béreltünk egy lakást 140 ezer forint plusz rezsiért, de amikor kitört a járvány, minden borult – fejti ki. – Mivel vidékiek vagyunk, ezért felmondtuk az albérletet, és mindenki hazaköltözött. Azóta távoktatásban tanulunk. Tartjuk a kapcsolatot a tanárainkkal, egymással, a személyes kapcsolat azonban nagyon hiányzik. Itthon megint gyereknek érzem magam, édesanyám és édesapám ellátnak és gondoskodnak rólam, de ez elég frusztráló számomra. Kezdtem már egyetemistaként hozzászokni az önálló élethez. Moziba, színházba, kiállításokra jártam, s miközben készültünk a vizsgákra, néha együtt söröztünk a csoporttársaimmal. Ez most mind kuka. Kiadásom gyakorlatilag nincs, ám, ha már így alakult, szeretnék besegíteni a szülőknek a közös költségekbe. Fordítást vállalok, amiből némi bevételhez jutok. Apám azt mondta, hogy ezt az összeget tegyem félre, ha újraindul az élet.

Százszor meggondolja, hogy mit vásároljon

A negyvenes éveiben járó Andrea két tizenéves gyermeket nevel egyedül egy lakótelepi lakásban. Azt mondja, náluk az volt a legnagyobb gond, hogy egy számítógépen osztoztak idáig, a távoktatáshoz ez azonban kevés.

– A Facebook-oldalamon osztottam meg a gondomat, és keresgéltem az interneten is használt, de még működő laptopokat – magyarázza. – Ez a problémánk azután egy hét alatt megoldódott. Nagyobb baj viszont, hogy a gyerekek állandóan éhesek. Eddig se éltünk valami fényűző módon, de most százszor meg kell gondolnom, hogy mit vásárolok. Félretenni nem tudok, mert nincs miből, de a konyhában az elmúlt hetekben sokkal találékonyabb lettem. Rájöttem, hogy sok mindent lehet elkészíteni olcsóbb alapanyagokból. Én főzök. Általában nagyobb adagokat, hogy le is tudjak fagyasztani az ételből. Nem halunk tehát éhen, dolgozni pedig éjszakánként szoktam. Elvagyunk, de a bezártság senkinek nem tesz jót. Gyakoriak az összefeszülések, egyre nehezebben kezeljük a konfliktusokat. Jó lenne, ha ennek az egésznek mihamarabb vége lenne.

Sok-sok tippet találtunk a neten az otthoni takarékossághoz

Az interneten a kiszamolo.hu oldalon találtunk tanácsokat a takarékosabb élethez. Íme: Ha bevásárolni mész, mindig egyél előtte bőségesen, mert így nem fogsz megvenni termékeket, csak mert megkívántad őket. Soha ne menj bevásárlólista nélkül vásárolni, ne forduljon elő, hogy terméket csak azért veszel meg, mert megláttad. Keresd az alsó polcon: a szupermarketekben szemmagasságba teszik a nagy hasznot generáló, drága és sokat hirdetett termékeket, míg az olcsó, de ugyanolyan jó társaikat eldugják az alsó polcokra. Te kezdd ott a keresést. Fogadd meg, hogy nem veszel egészségtelen ételeket. Csinálj hetente egy „nem költök” napot! Főzz nagyban és tedd a mélyhűtőbe! Főzz le többfajta ételből nagy adagokat, és kiporciózva tedd el a mélyhűtőbe. Nemcsak pénzt, időt is rengeteget spórolsz ezzel.

Vegyél használtat! Hagyd másra, hogy tülekedjen a legújabb 200 ezres tabletért, te majd vedd meg tőle fél év múlva harmadáron. Vásárolj az interneten! A legtöbb terméket jóval olcsóbban megkapod az interneten. Jó lesz az még fél évig! Mielőtt még kicserélnéd az ülőbútort, a mosógépet, vagy a függönyt, használd őket további fél évig. Ha mindig így teszel, az évek során egy vagyont megspórolhatsz.

Vágd le a haját a srácoknak! Havi több ezer forintot megspórolhatsz, ha veszel egy hajvágó gépet és te nyírod a család férfitagjainak a haját.

Nézz körül otthon és adj el mindent, amit nem használtál az elmúlt egy évben. Babaholmi, miközben a gyereked lassan érettségizik? Autós akkutöltő, amit tíz éve be sem kapcsoltál? Pótvasaló? Nézz otthon körül, és adj el mindent, ami csak a helyet foglalja. Nemcsak pénzt kapsz érte, de rengeteg hely is felszabadul otthon.

Keress másik szolgáltatót! Ha már lejárt a hűségidő, keress másik internet-, vagy kábeltévé-szolgáltatót, de egy gázszolgáltató-váltással is spórolhatsz.

Ajánlóképünk: illusztráció / Fotó: Shutterstock