Tizennyolc éve tesznek a szeretett faluért, Demjénért

Az Együtt Demjénért Alapítvány a Régen volt, hogy is volt Demjénben elnevezésű programjukkal a MOL Alapítvány Helyi Érték nyertesei lettek, amivel félmillió forintot nyertek az alapítványtól. Ennek apropóján beszélgettünk Sempergerné Lassú Erika kuratóriumi elnökkel.

– Az alapítvány 2001-ben alakult azzal a szándékkal, hogy a Demjénben élők számára változatos programokat, rendezvényeket szervezzünk, önkéntes munkánkkal szebbé tegyük falunkat. Első nagyobb eseményünk, az önkormányzattal együttműködve, a millenniumi ünnepség volt. Ezenkívül évente több alkalommal szerveztünk lomtalanítást, közterület-takarítást, temető-karbantartást, mivel akkor még ezt az önkormányzat nem biztosította – beszélt a kezdetekről az elnök.

Mint mondta, az alapítványt héttagú kuratórium ­irányítja, tagságuk nincs, csak önkéntes segítőik vannak. Mindenki ingyen végzi a munkáját és más civil szervezetektől is kapnak segítséget, például a Demjéni Vagányok férfikórus és a nyugdíjasklub vagy a Demjéni Turisztikai, Természetvédelmi és Borbarát Egyesület tagjaitól s a Demjéni Varázsóvodától. Idén először egy középiskolai tanuló náluk dolgozta le közösségi szolgálata túlnyomó részét.

– Jelenleg állandó programunk a gyermeknapi rendezvény, a kézművesnap, a ­nyári kirándulás, évente kétszer a Demjéni Zsibogó. Az önkormányzat által szervezett programokon is részt veszünk, idén először, éppen ma rendezzük meg a Hegyközség támogatásával a Demjéni Bornapot – sorolta.

Sempergerné Lassú Erika hangsúlyozta, továbbra is az a céljuk, hogy ne csak az idelátogató turisták, hanem az életvitelszerűen itt élők számára is legyen néhány színes esemény. Kirándulásaikat olyan helyszínekre szervezik, ahová nem biztos, hogy mindenki eljutna.

– Voltunk már egyebek között a Parlamentben, több állatkertben, Hollókőn, a szentendrei skanzenben, a Zemplén Kalandparkban, a Magyar Nyelv Múzeumában, a Csodák Palotájában s Ipolytarnócon is – részletezte. Pár évvel ezelőtt pályázati forrásból kialakítottak a faluban egy tanösvényt, amely a régi kőbányák érintésével a Kőtetőtől a barlangfürdőig tart.

Korábban egy magánszemélytől kapott adományból felújították a világháborús emlékművet, de adakoztak a templom korszerűsítésére is, valamint a ravatalozóba készítettek egy lélekharangot.

A MOL Alapítvány Helyi Érték programjának nyerteseiként az elnök beavatott a Régen volt, hogy is volt Demjénben című program részleteibe is. – Régi vágyunk volt, hogy összegyűjtsük a demjéni hagyományokat. Ehhez az idősek segítségét kértük, meséljenek nekünk arról, hogyan zajlottak régen a mezőgazdasági munkák, milyen volt itt az élet – mondta. – Egy-egy témakört érintve videóanyagot készítettünk, melyből írott formában tesszük közzé a visszaemlékezéseket. Régi fotókat is gyűjtünk, melyeket beszkennelve szeretnénk a honlapunkra feltölteni. Ősszel elindítjuk a Demjéni Öreg ­Esték programunkat, amikor egy-egy témakörrel kapcsolatban beszélgetős estéket szervezünk, ahol ki lehet próbálni régi tevékenységeket.

A kuratóriumi elnök beszámolt arról is, hogy hamarosan az összegyűjtött anyagokból kiadványt készítenek, ami valószínűleg a télre készülhet el. A jövő terveiről is mesélt. Kifejtette, az idén megkezdett gyűjtőmunkát szeretnék folytatni, kibővíteni újabb témakörökkel. – Minden évben végiggondoljuk, hogy milyen új programot tudnánk szervezni, így jött 2018-ban a Demjéni Zsibogó, vagy idén a Demjéni Bornap. Vágyunk az, hogy újabb segítőket tudjunk behívni, akikkel folytatni tudjuk a 18 éve megkezdett munkát – ­zárta gondolatait.