Az egyik apropó, hogy a banda alapítója és frontembere, a Kossuth-díjas Nagy Feró a napokban töltötte be 77. életévét, a másik pedig, hogy a legendás formáció 45 évvel ezelőtt, 1978-ban lányzenekarból alakult át azzá, amit a mai napig ismerünk.

Az emlékezetes dátumokat egy hatalmas bulival szeretnék megünnepelni, s erre december 9-én a budapesti MVM Dome-ban kerül sor. Az eredeti elképzelés szerint az ünnepi koncertet április 28-án a Barba Negrában tartották volna meg – egyébként ez az esemény is benne maradt a naptárukban –, de a nagy érdeklődésre való tekintettel az esztendő utolsó hónapjában egy jóval nagyobb befogadóképességű helyszínen is találkoznak régi és új rajongóikkal. A több mint 20 ezres befogadóképességű MVM Dome méltó helyszíne lehet a rocktörténetileg is jelentős eseménynek.

Az első, klasszikus felállást (Lugossy László, Miklóska Lajos, Donászi Tibor és Gidófalvy Attila) már csak Feró képviseli a bandában, de ő töretlenül viszi tovább a „ricsés” vonalat, miként zenésztársai is, akik közül ketten – Laczik Fecó (basszusgitár) és Tari Botond (gitár, billentyűsök) – Heves vármegyei kötődésűek. Velük együtt Kékkői Zalán (gitár) és Nagy Hunor Attila (dobok) alkotják a jelenlegi kvintettet.