A Carmennel búcsúztatja a nyarat az Opera

Ingyenes koncertszerű, szabadtéri előadásokkal látogat el két vidéki megyeszékhelyre a nyár utolsó hetében a Magyar Állami Operaház. Gyulán augusztus 24-én, Veszprémben 30-án lesz látható Bizet remekműve Mester Viktória, Brickner Szabolcs és Nagy Zoltán főszereplésével, az Opera együtteseit Kovács János dirigálja.

Különleges helyet foglalnak el a vendégszerepélések az Opera életében. Az intézmény az elmúlt évtizedben folyamatosan törekedett arra, hogy az általa képviselt műfajokat más színpadokra is elvigye, de az Operaház korszerűsítésének kezdete óta mindez kiemelt fontossággal bír. A 2018/2019-es Puccini Itáliája elnevezésű szezonban például az olasz zeneszerző legjelentősebb alkotásai szólaltak meg megyeszékhelyeken, nagyvárosokban, és olyan településeken is, ahol nincs hagyománya az operajátszásnak, de érdeklődés, fogékonyság iránta annál nagyobb. Az operák mellett zenekari koncerteket is hallhatott a közönség, és a balettművészek is számos helyen mutatkoztak be nagy sikerrel – közölte a Magyar Állami Operaház.

A hazai zenei és színházi élet újbóli ébredezésével egyidejűleg az Opera társulata is felkerekedik, hogy művészi tartalommal, energiával és gyönyörű dallamokkal töltse meg a nyár utolsó napjait.

Mindehhez nem is lehetne jobb választás, mint Georges Bizet Carmenje, amelynek két előadása az Opera 2020/21-es A Francia Múzsa Szezonja névre keresztelt tematikus évadának is felütését adja. A mű 150 éve vezeti a világ operaházainak toplistáját, és a 135 éves Magyar Állami Operaház történetében is a legtöbbször, összesen 1133 alkalommal előadott produkció. Nem is csoda: a darabban olyan melódiák csendülnek fel, mint a Habanera vagy a Torreádordal, és címszereplője, a veszedelmes vonzerővel bíró cigánylány az operairodalom egyik legérdekesebb, legerotikusabb női karaktere. Az olykor szívhez szólóan lírai részek és a fergeteges tömegjelenetek szövetéből megdöbbentő naturalizmussal bontakozik ki egy tragikus kimenetelű, szenvedélyes szerelmi történet.

Gyula Erkel Ferenc, a nemzeti romantikus opera megteremtőjének szülővárosa. Itt került sor első zenei szárnypróbálgatásaira, innen indult el fényes karrierje, fia Sándor pedig a Carmen 1876-os magyarországi premierjét dirigálta az Opera jogelődjének számító budapesti Nemzeti Színházban. A Magyar Állami Operaház előadása most a Gyulai Várszínházában lesz látható augusztus 24-én a Tószínpad festői környezetében. Veszprémben az Opera 2012 óta város legrangosabb nyári fesztiváljának, a VeszprémFesztnek rendszeres közreműködője, és a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa projekthez kapcsolódóan is igyekszik minden évben valamilyen módon megjelenni. A Carmen-produkció helyszíne itt a veszprémi vár lesz.

Az előadásokat Kovács János Kossuth-díjas karmester, a Magyar Állami Operaház Mesterművésze dirigálja, főszereplője pedig három, kivételes tehetségű énekes lesz. Mester Viktória pályája során olyan karmesterekkel dolgozott együtt, mint Kobajasi Kenicsiró, Kocsis Zoltán és Solti György. A mezzoszoprán négy évadon keresztül a Miskolci Nemzeti Színház állandó vendége volt, énekelte többek között Carmen szólamát is, amely azóta főbb szerepei sorába lépett. A Magyar Állami Operaházban 2006 októberében debütált, azóta rendszeres fellépő itt.

A Don Joséként látható Brickner Szabolcs több versenygyőzelme után 2008-ban a Queen Elisabeth Nemzetközi Énekverseny első díjasa volt. A tenor rendszeresen koncertezik hazai vezető zenekarokkal, valamint számos hangversenyen és fesztiválon lép fel külföldön, többek között Helmut Rilling, Kazushi Ono és Valery Gergiev vezényletével. A Bayerische Staatsoper, az Oper Frankfurt, valamint a Nationaltheater Weimar vendégszólistájaként is elismert művész.

Az Escamillo szerepébe bújó Nagy Zoltán 2008 és 2010 között a dalszínház történetének legfiatalabbjaként lett a Bécsi Állami Operaház tagja, ahol a világ vezető művészeivel volt módja együtt énekelni. A bariton visszatérő vendége többek között a hamburgi, lipcsei, bilbaói, nizzai, athéni, trieszti és palermói színházaknak. Repertoárján az olasz és francia operák mellett Mozart- és Wagner-szerepek is megtalálhatók.

Szereplők

Carmen: Mester Viktória

Don José: Brickner Szabolcs

Escamillo: Nagy Zoltán

Dancaïre: Fülep Máté

Remendado: Megyesi Zoltán

Zuniga: Gábor Géza

Moralès: Káldi Kiss András

Micaëla: Sáfár Orsolya, a Magyar Állami Operaház Kamaraénekese (2018/2019)

Frasquita: Megyimórecz Ildikó

Mercédès: Fürjes Anna e. h.

Közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara (karigazgató: Csiki Gábor)

Vezényel: Kovács János

Helyszínek és időpontok

Gyula – Gyulai Várszínház Tószínpada, 2020. augusztus 24. 19:00 (Ingyenes regisztrációs jegyek a Várszínház jegypénztárában válthatók.)

Veszprém – Vár, 2020. augusztus 30. 20:00 (A belépés ingyenes, az ülőhelyek érkezési sorrendben foglalhatók el.)