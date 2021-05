A fotóművészeté a főszerep májusban a MANK oldalain

A fotóművészeté a főszerep májusban a Magyar Alkotóművészeti és Nonprofit Kft. (MANK) oldalain: egy egész hónapon át kiemelten foglalkoznak a fiatal fotográfusok bemutatásával és a kortárs magyar fotóművészet kiemelkedő alakjaival.

A MANK közleménye szerint májusban több, a társaság által készített tartalomban is visszaköszön a fotózás. Az érdeklődők az Ilyet én is tudok?! című podcast, a Művészet és Gazdaság nevű rovat, valamint a Műterembejáró cikksorozat legújabb részeiben is találkozhatnak a művészet ezen ágával.

A MANK Ilyet én is tudok?! podcastsorozatának soron következő adásában két fotóművésszel, Vékás Magdolnával és Urbán Ádámmal, valamit Borbély Lászlóval, a budapesti ArtPhoto Galéria vezetőjével beszélget a műsorvezető. Az interjúból kiderül többek között, hogy képes lehet-e bárki fényképet készíteni, hogyan változnak a fotóművészeti trendek és hogy mi a különbség egy telefonnal vagy egy analóg kamerával készült fotó között.

A Művészet és Gazdaság rovatban a fotóművészet műtárgypiaca ismerhető meg, ugyanis a nemzetközi színtereken a művészfotók értékesítése jelenleg az egyik legfiatalabb, ugyanakkor a legnagyobb növekedést produkáló szegmens. A fotográfiai műtárgypiac rejtelmeibe Borbély László vezeti be az olvasókat, mesélve a napjainkban alakuló piaci folyamatokról és az ágazat sajátosságairól is.

A Műterembejáró című képes interjúsorozatban idáig tíz alkalommal mutatták be műtermeiket az alkotóművészek. A legújabb részben Benkő Imre fotográfus mutatja meg fotóműhelyét, miközben közelebbről is megismerhető a művész, aki idén Fotóriporteri Életműdíjban is részesült – írják az MTI-hez eljuttatott összegzésben.

Szürreál és absztrakt – zsebben hordott művészet címmel új online, fotóművészeti kiállítás nyílik a társaság honlapján a MANK Fotóművészeti Tagozata szervezésében. A szerdától megtekinthető kiállításon 27 alkotó tesz arra kísérletet, hogy a zsebünkben lévő kis eszközzel tárja a nézők elé világunkat.

Bővebb információk az interjúkról és a tárlatról a www.alkotomuveszet.hu weboldalon találhatók.