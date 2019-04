A graffiti lényege az elmúlás és az akció, amelyben megszületik

A Fila Graff Jam a graffitiművészet ünnepe, amit Magyarország legrégebbi legálisan festhető falánál rendeznek meg immár második alkalommal.

A Fila Graff Jam a graffitiművészet ünnepe, a közös festékszórás és a zene egynapos dzsemborija, amit Magyarország legrégebbi legálisan festhető falánál rendeznek meg immár második alkalommal, szombaton. A találkozó Óbuda-Békásmegyer támogatásával jön létre, a Filatorigátnál közel hetven művész alkotását nézhetjük élőben – írja a Magyar Nemzet.

Utcaművészet vagy vandalizmus? Örök kérdés, hol húzódik a határ, ahonnan már művészi értékről beszélhetünk a közterületen elhintett jelek, grafikák vizsgálatakor. Ezek megítélése azért sem könnyű, mert a műfaj éppen határtalanságában, illegalitásában ragadható meg.

A falrajz tünékeny, rövid életű, lényege az elmúlás és az akció, amelyben megszületik.

Akár egy kiáltás vagy egy rövid sikoly, befejezetlen mondat, egy volt-nincs jeladás a világba. Némelyikük óriási erővel hat és valódi grafikai minőségben szólal meg, ám a műemlékeket és a magántulajdont nem kímélő öncélú tagelés (jeladás) populáris kultuszával nem szerencsés egy platformra helyezni, mert bagatellizálja az igényes esztétikai minőségben születő képeket.

Művészettörténészek garmadája szakosodott a megosztó jelenség kutatására,

tágabb perspektívában egészen az ókortól szemlélve a falfirkászok megnyilvánulásait, amikor az ősi művészek különféle felületekbe karcolták az ábráikat. A modern kori graffitik New York és Philadelphia metróalagútjaiból indulva hódították meg a világot, a konzervatív lakosság kollektív megütközésére.

Több világhírű képzőművész indult el a festékszórásból:

a neo­expresszionizmus megkerülhetetlen alkotója, az amerikai Jean-­Michel Basquiat is sokat tett azért, hogy a graffiti a művészeti kánonba kerüljön.

Mi, magyarok sem állunk rosszul az igényes graffitisekkel: a Budapesten 2009-ben megrendezett Write 4 Gold nemzetközi graffitiversenyen a nagydíjat egy hazai alkotócsoport vitte el.

A Filatorigátat a kilencvenes években legális fallá nyilvánította a főváros. Szombaton a meghívásos alapon és pályázat útján bekerült művészek mutatják be alkotásaikat, miközben workshopok keretében vezetik be a látogatókat a stencilezés, a graffiti és a festékszórók világába, de akár a cipő- és textilfestés titkait is elsajátíthatják, akik ezt a szabadtéri programot választják.

Borítókép: Street art művész a Fila Graff Jam elnevezésű rendezvényen Óbudán, az egykori gázgyár kerítésén 2018. április 28-án.