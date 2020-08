A létezés eufóriája is esélyes az Európai Filmdíjra

Tizenhárom másik alkotással versenyez Szabó Réka filmje.

Szabó Réka A létezés eufóriája című dokumentumfilmje is esélyes lehet az Európai Filmdíjra, miután kategóriájában bekerült a 13 alkotásból álló mezőnybe, amelyből a győztes kiválasztják.

Az Európai Filmakadémia (EFA) honlapján kedden megjelent közlemény szerint a 13 dokumentumfilmet az EFA dokumentumfilmes bizottságának tagjai, köztük az olasz Graziella Bildesheim, a német Henning Kamm, a koszovói Veton Nurkollari, a bosznia-hercegovinai Rada Sesic, a spanyol Elena Subirá i Roca és a francia Alex Szalat válogatták ki a díjra pályázók közül.

A filmakadémia tagjai szavazással választják ki a 13 alkotásból azt az ötöt, amelyek az Európai Filmdíj jelöltjei lesznek dokumentumfilm-kategóriában. A győztes alkotásról szintén szavazással dönt az európai filmesekből álló testület, a díjat december 12-én adják át Reykjavíkban.

Az EFA dokumentumfilmes válogatásában szerepel Szabó Réka filmje mellett a román-német-finn koprodukciós Acasa, a román-luxemburgi Colectiv, az örmény I Am Not Alone, a francia Petite fille, az olasz Il varco, a svájci Saudi Runaway, a norvég Selfportrett, a holland-litván State Funeral, a szír-dán The Cave, az ukrán-litván Zemlja blakityna nibi alpelsin, a holland They Call Me Babu és a német Walchensee Forever című produkció.

A létezés eufóriáját Szabó Réka írta és rendezte, a dokumentumfilm producere a rendező mellett László Sára és Gerő Marcell volt, a filmet Kovács Claudia fényképezte. A produkcióban Fahidi Éva, Cuhorka Emese és Szabó Réka szerepel. A film Fahidi Éva életútjának története, aki 20 évesen egyedül jött haza Auschwitz-Birkenauból, ahol 49 családtagját ölték meg, 90 évesen pedig felkérést kapott, hogy szerepeljen egy róla szóló táncszínházi előadásban.