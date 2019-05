A világ egyik legrangosabb koncerttermében zenghet magyar népzene

A Carnegie Hallban május 20-án tizennyolc magyar művész lép fel.

Különleges magyar zenei produkcióval ismerkedhet meg a New York-i publikum – mondta Vincze Máté kulturális tanácsos, a New York-i magyar kulturális központ igazgatója vasárnap, aki azt is hozzátette: a New York dzsesszklubjaiban ismert és elismert

Pankovits Nikolett magyar-amerikai dzsesszénekes hozza el az öt magyar történelmi tájegység páratlan gazdagságú népzenéjét az amerikai világváros világhírű előadótermébe.

A Carnegie Hallban az énekesnővel együtt még 17 magyar művész lép fel, köztük Goldea-Raksányi Boglárka népdalénekes, Polonyi Artemisz Fulbright-ösztöndíjas énekes, Nagy Ildikó népdalénekes, aki egyúttal a New York-i Magyar Ház igazgatója is.

Az autentikus magyar népzenéből a hosszú éveken keresztül Erdélyben élő, amerikai származású Jake Shulman-Ment hegedűs tart bemutatót, és szintén népzenei dallamokat szólaltat meg a felvidéki magyar népzene szlovák származású rajongója, Branislaw Brinarsky nagybőgős és a háromhúros kontrán játszó Székely Áron. A kooprodukcióban részt vesz Angyal Laura, Bányai Réka, Cserjési Kinga, Harsáczki Kata énekesek is. A népi zenekarral fellép Takácsy Dénes néptáncos is.

Vincze Máté kiemelte, hogy a magyar népzene új, az amerikai fül számára is érthető és kedvelhető előadás várható, amelyre már minden jegy elkelt.

Az alábbi videó ízelítőt kínál a magyar műsorból:

New York komolyzene-rajongó közönsége ismeri és nagyra becsüli Bartók Béla és Kodály Zoltán népzenei gyűjtéseit, ráadásul a Carnegie Hall az idén tavasszal már számos kiemelkedő magyar komolyzenei bemutatónak adott otthont. Telt ház előtt lépett fel a Budapesti Fesztiválzenekar, Mága Zoltán és zenekara, valamint a Golden Classical Music Awards kamarazenei győztese, Bonnyai Apolka és Király-Lugosi Veronika párosa is.

„Az idén tavasszal a Carnegie Hall akár kitűzhette volna a magyar zászlót is”

– fogalmazott Vincze Máté. A kulturális tanácsos egyúttal emlékeztetett arra is, hogy tavaly novemberben a Magyar Állami Operaház és a Magyar Nemzeti Balett szerepelt a metropoliszban, és nagy sikere volt a Magyar Kulturális Központ szervezte High Note Hungary című komolyzenei koncertsorozatnak is.

Borítókép: részlet Pankovits Nikolett videójából