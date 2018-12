Annie-díjra jelölték a Ruben Brandt, a gyűjtőt

Az egészestés magyar animációs thriller mellett Bucsi Réka Solar Walk című rövid animációja is jelölést kapott az animációs filmfesztiválon.

A 46. Annie-díjakra a Pixar produkciója, A hihetetlen család 2. és a Walt Disney Animációs Stúdióban készült Ralph lezúzza a netet című alkotás kapta a legtöbb, 11, illetve 10 jelölést. A Disney egy élőszereplős és animációs produkciója, a Mary Poppins visszatér öt kategóriában, köztük három animációs kategóriában is jelölt lett, ami – a The Hollywood Reporter szerint – újraindíthatja a vitát, hogy mit is nevezhetünk animációs filmnek.

A legjobb animációs film mezőnyben A hihetetlen család és a Ralph lezúzza a netet mellett az Ősember, a Kutyák szigete és a Pókember – Irány a Pókverzum című filmek szerepelnek.ű

A legjobb független animációs filmek jelöltjei között a Milorad Krstic rendezésében készült Ruben Brandt, a gyűjtő társaságában a belga Ce Magnifique Gâteau!, a japán Mirai – Lány a jövőből, a francia Mutafukaz és a Tito e os pássaros című brazil alkotás szerepel.

A legjobb rövid animációs mezőnyben Bucsi Réka Solar Walk című dán produkciója a vasárnap zárult budapesti 16. Anilogue animációs filmfesztivál közönségdíjasával, a Grandpa Walrusszal, valamint a Lost & Found, az Untravel és a Weekends című animációkkal verseng majd a díjért.

Az Annie-díjátadó ceremóniát február 2-án rendezik meg az UCLA Royce Hallban. A Winsor McCay-életműdíjat Ralph Egglestonnak, posztumusz Frank Braxtonnak, valamint Andrea Romanónak ítélték oda.

