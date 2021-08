Augusztus 26-án kezdődik a Placcc fesztivál

A Placcc 2021 programja két fő tematika köré épül: egyfelől a művészet és természet, környezet, környezettudatosság kapcsolatának témáját járja körül a fesztivál, másrészt az egyéni identitás társadalmi meghatározottságának kérdésével foglalkozik a bemutatott projekteken keresztül, számos budapesti helyszínen – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Mint felidézték,

A rendezvénysorozat programjában ezért két meghívott külföldi előadás, valamint két nemzetközi együttműködés is szerepel. Az egyiptomi, olasz, holland és brit alkotók mellett a magyar művészek idén nyáron egy nyílt pályázati felhívás útján válogatott köztéri intervenciósorozatban mutatkoznak be.

A holland Collectief Walden társulat Windstilleven című előadása az idő fogalmát járja körül helyi közreműködőkkel közösen a Népszigeten, a brit Thor Mcintyre-Burnie és a magyar Ivanyos Ambrus Resonance című projektjének alapját pedig a művészet és technológia találkozásából születő alkotás, illetve azon belül a narráció szerepének vizsgálata jelenti majd a Hunyadi téren.

A The Resilience of the Body köztéri táncprodukciójában az egyiptomi koreográfus-előadó Sajmaa Sukri, valamint előadótársa, Mohamed Fuad az emberi test ellenállóképességét vizsgálja egy erőszakkal, cenzúrával és korlátozásokkal teli környezetben, míg az olasz Sara Leghissa Will You Marry Me? című köztéri lecture-performance-a a legalitás és illegalitás határait kutatja.