Az otthonába viszi a koncerteket az M2 Petőfi TV

Az M2 Petőfi TV-n a következő hetekben magyar koncertek láthatók az A38 hajóról és az Akvárium Stage Pass adásaiban, de lesz új Akusztik is, valamint a legjobb koncertek ismétléseit is műsorra tűzik.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Ezen felül a Családmeséink című talkshow is friss tartalommal jelentkezik Rókusfalvy Lilivel péntek esténként – tájékoztatta az MTVA Sajtó Osztálya az MTI-t hétfőn.

A közlés szerint az Én vagyok itt! című élő műsor a kialakult helyzetre tekintettel a hétfőtől a csatorna online felületén, a petofilive.hu oldalon várja nézőit, olvasóit.

„Ennek értelmében az Én vagyok itt! adásai hétfőtől határozatlan ideig szünetelnek, azonban a műsor szerkesztői, műsorvezetői friss tartalommal, otthonmaradós tippekkel, koncert- és színházi ajánlásokkal készülnek az érdeklődőknek online, amíg a járványügyi helyzet tart” – írták.

„A járvány visszaszorításának érdekében mi is megtesszük a magunk részét – hétfőtől otthon maradunk és arra kérjük a nézőinket is, hogy ők is maradjanak otthon! Friss tartalmakkal online várunk mindenkit és természetesen nagyon sok jó magyar koncertet is láthatnak esténként a nézők a képernyők előtt, ahogy azt megszokhatták” – fejtette ki Medvegy Anikó, az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója, aki azt is hozzátette, hogy ebben az időszakban különösen fontosnak tartja a magyar zene támogatását.

Az érdeklődők a csatorna Instagram és Facebook oldalán élő videókat, érdekességeket, kulisszatitkokat is találnak.