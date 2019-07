Bemutatták a fiatal filmesek európai versenyének nyertes alkotásait

A kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy az európaiak életét milyen sok területen segíti az Európai Unió.

Az Európai Bizottság EUandME, azaz az EU és én elnevezésű kampánya részeként megrendezett, 18 és 35 év közötti fiatalokat megcélzó filmes verseny öt nyertes rendezője fejenként 7500 eurós – mintegy két és félmillió forintos – támogatással és neves európai filmrendezők mentorálásával valósíthatta meg ötletét. A győztes szinopszisokat 599 pályázat közül választották ki.

Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője a filmek budapesti bemutatóján elmondta: a kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy az európaiak életét milyen sok területen segíti az Európai Unió.

Az EUandME kampány egyik eleme a fiatal filmesek számára meghirdetett verseny. A pályázatra szinopszisokat vártak, közülük ötöt választottak ki, amely meg is valósulhatott – ismertette a verseny menetét, kiemelve, hogy magyar alkotó is van a nyertesek között, Galambos Levente, aki Simon Gergővel, a film társrendezőjével meg is valósította ötletét.

Galambos Levente ötperces alkotásának témája a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a tárgyak megújíthatósága. A rendező arról beszélt, hogy a film a tárgyak mellett az emberi kapcsolatok megújíthatóságáról is szól. Elmondta: a film két 15 órás forgatási nap alatt készült, azonban az előkészületek és az utómunka is rengeteg időt emésztett fel. Mint mondta, mentora Zaida Bergroth finn filmrendező volt. További terveikről a rendező elmondta: a filmet fesztiválokra is szeretnék benevezni és referenciaként is szolgálhat további munkáikhoz.

A Rejtett értékek című film, amely csütörtöktől online is elérhető, egy olyan elfoglalt apáról szól, aki úgy érzi, egyre távolodik kislányától, mert folyamatosan egyensúlyoznia kell munkája és a rá mint egyedülálló szülőre háruló feladatok között. Amikor kislánya kedvenc játéka elromlik, rádöbben arra, hogy a megromlott kapcsolatokat, akárcsak a törött játékokat, meg lehet javítani. A film főbb szerepeit Grecsó Zoltán, Váróczy Lilla és Kónya István alakítja, operatőre Brautigam Bertold.

Galambos Levente 21 éves és jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, eddig kisebb munkái voltak, első kisfilmje a Rejtett értékek.

A nyertesek közül a lengyel Magdalena Zaecka a mobilitás témakörében készített kisfilmet Összeesküvés címmel. Vlad Muko észt rendező a szakértelem és vállalkozás kategóriában nyert Álomfodrász című alkotásával. A spanyol Jaime Olías de Lima az európai polgárokat megillető jogok kapcsán készített filmet Az én hangtengerem címmel, az ötödik nyertes a román Eugen Dediu lett a digitalizáció kategóriában, Újvilág-Szimfónia című alkotásával.