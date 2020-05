Díjat nyert a közmédia egyik műsora

Az M2 Petőfi TV KiberMa című tech magazinja hozta el Az Év Esportja Díj Médiatartalom és felület kategóriájának elismerését.

Az MTVA közleménye szerint Bíró Balázs, az Egymillióan a magyar esportért, vagyis az Esportmilla elnöke, a zsűri egyik tagja azt közölte, a KiberMa újszerű, friss és naprakész. Folyamatos tájékoztatást nyújt szakértők bevonásával a „gamer” és e-sport eseményekről. Jelenleg a KiberMa az egyetlen országos lefedettségű televíziós műsor Magyarországon, amely az e-sporttal rendszeresen foglalkozik.

A magazinműsor 4-5 perces blokkjaiban találhatóak szórakoztató játéktesztek, e-sport rendezvények, ugyanúgy, mint fontos technológiai fejlesztések, például az orvostudomány, oktatás, kutatás területén, valamint akár a háziasszonyoknak is hasznos appokat, technológiai újításokat is bemutatnak.

Hozzátették, a KiberMa egyik megálmodója, az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója, Medvegy Anikó, aki szerint közszolgálati televízióként fontosnak tartották azt is, hogy olyan, mindenki számára ingyenesen elérhető tartalmat szolgáltassanak, amelyben van szülőknek, akár nagyszülőknek szóló „edukáló” rész is, illetve a gamer világ iránt érdeklődő gyerekeknek, fiataloknak is tudjanak újat mondani és naprakész, érdekes tartalommal szolgálni.

„Ez a díj nagyon jó visszajelzés, hogy jó úton járunk” – fejtette ki Medvegy Anikó.

A kitüntetést kedd este Cs. Nagy Endre, a magazinműsor rendező-szerkesztője vette át.

Hozzátették, a díjnyertes KiberMa következő részei csütörtök esténként 22.05-ös kezdéssel láthatók az M2 Petőfi TV-n, illetve a korábbi adások visszanézhetők a csatorna YouTube oldalán.