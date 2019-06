Elhunyt Téli Márta dzsesszénekes

A színészként, műfordítóként és producerként is ismert művész hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 60. évében hunyt el a hétvégén – közölte családja hétfőn az MTI-vel.

1980-ban egyszerre kezdte tanulmányait a Bartók Béla Zeneművészeti Főiskola dzsessz szakán és a Színház- és Filmművészeti Főiskola operett-musical szakán. Színházi pályáját 1983-ban a szolnoki Szigligeti Színházban kezdte, majd szerepelt a kaposvári Csiky Gergely Színházban, a József Attila Színházban, a Merlin Színházban, a Vidám Színpadon és a tatabányai Jászai Mari Színházban is.

Ösztöndíjasként 1988 és 1992 között a világhírű bostoni Berklee College of Musicba járt, ahol dzsesszelőadói diplomát szerzett. Az éneklés mellett hangszerelést, zeneszerzést, zeneelméletet és instrumentális improvizációt is hallgatott, ő volt az első magyar, aki énekesnőként tanulhatott itt. Amerikai tartózkodása idején több részes műsort készített vele a Bostoni Televízió, New Yorkban színészként és koncertező énekesnőként is fellépett.

Az Egyesült Államokból visszatérve a hazai dzsesszélet aktív közreműködőjévé vált, különböző formációkkal a színtér élvonalának zenészeivel lépett fel.

Leginkább dzsessz sztenderdek előadójaként ismert, de számos pop-, illetve világzenei albumon is közreműködött.

Hat lemeze jelent meg: a Quiet Motion 1994-ben, a Változó kék 1997-ben, a Smiling 1998-ban, a Changing Blue és a Winand Gáborral közös Follow Your Dreams 2001-ben, az Árnyékból fény 2005-ben.

Stúdiókban és koncerteken olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Szakcsi Lakatos Béla, Lerch István, Tátrai Tibor, Gerendás Péter, Csepregi Gyula, Solti János, Lattman Béla, Horváth Kornél, Berkes Balázs, Balázs Elemér, Juhász Gábor, Gyárfás István, Borlai Gergő vagy Fekete István. 1996-tól 1998-ig három éven át volt szervezője a Jazz Jam nemzetközi dzsesszfesztiválnak.

Előadói tevékenysége mellett színpadi művek és könyvfordítások fűződnek a nevéhez.