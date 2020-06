Eredményesen zárult a Hagyományok Háza pályázata

Most van időm alkotni! – Több leszel, ha alkotsz elnevezéssel hirdette meg a Hagyományok Háza áprilisban felhívását. A pályázatot különleges érdeklődés kísérte a Kárpát-medencében: 127 alkotó, 158 pályamunka jelzi sikerét. A díjazottak között magas a külhoniak aránya.

A Hagyományok Háza Most van időm alkotni! – Több leszel, ha alkotsz pályázatát a „Maradj otthon!” felhíváshoz csatlakozva hirdette meg népi kézművesek számára, amelyre amatőrök és szakmabeliek, fiatalok és idősebbek, egyéni pályázók és családok jelentkezését is várták.

„Elképzelésünk szerint nemcsak az elkészült tárgyakat, hanem az alkotási folyamat dokumentációját is kérjük a pályázóktól. Így a mestermunkához leírást is igénylünk, ezáltal bepillanthatunk az alkotó műhelyébe”

– vázolta a kezdeményezők szándékát Péter Szidónia, az Intézmény kézműves osztályának vezetője.

A pályázatra – minden várakozást felülmúlva – 127 alkotótól összesen 158 pályázat-tárgyfotó és a hozzájuk kapcsolódó történet érkezett. Számtalan história mesél az alkotás felemelő érzéséről: akadnak örömteli, közös munkáról hírt adó beszámolók, de vannak szomorú eseményeket feldolgozó történetek is. A 15 szakágban elkészült tárgyak sokszínű, különleges lenyomatát adják az elmúlt hetek tapasztalatának.

A külhoni amatőrök és hivatásos mesterek érdeklődését is felkeltette a kezdeményezés, határon túlról – Kárpátaljáról, Felvidékről, Délvidékről és Erdélyből – mintegy negyven alkotás érkezett.

A messzi, magyarlakta vidékek vállalkozó kedvű készítőit is megmozgatta a lehetőség, Pusztinát (Moldva) egy, Gyimest pedig négy pályázat képviselte. E munkák mögött is érdekes történetek rejlenek, egy gyimesi fiatalember ütőgardonjával indult versenybe, s jóllehet Kolozsváron tanul, de hazatérve újra felfedezte édesapja asztalosműhelyét. A legidősebb, 84 éves induló is e vidékről való, kanúrás kesztyűjével (hurkolt technikájú férfimunka) próbált (sikerrel) szerencsét. A határtalanságot szimbolizálja az a délvidéki asszony, aki felvidéki drótos tojásokkal lepte meg a döntnököket. A huszonhét díjazottból hét a határon túli, a tizennégy különdíjasból pedig három dicséri a külhoni alkotók kezét.

A díjazott és a bemutatásra érdemesnek talált alkotásokból valamint a karantén-történetekből sorozat indul a Hagyományok Háza honlapján és a Facebook oldalán.

A díjazott alkotások már ugyanott megcsodálhatók, a többi pályamunka pedig június 12. után tekinthető meg. A meghirdetők bíznak benne, hogy a nyertes alkotásokat a széles nagyközönség elé is tárhatják kiállításon.

Borítókép: Antal Eszter, az egyik különdíjas alkotó, aki keresztszemes terítőt és Botókás csipkét készített a Hagyományok Háza pályázatára