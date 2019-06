Fesztivál várja a népzene és a világzene szerelmeseit az erdélyi Mérán

Augusztus elsején kezdődik a Méra World Music Fesztivál, amelynek keretében négy napon át világ- és népzenei együttesek lépnek színpadra három kontinensről egy kalotaszegi falusi porta csűrszínpadán, Mérán.

A fesztiválnak a Cifra-Kalotaszeg egyik települése, a Kolozsvártól 15 kilométerre fekvő Méra ad otthont.

A szervezők közlése szerint a világzenei fesztiválon, ahol a népzene, a reggae, az elektro, a jazz és a flamenco mind megfér egy csűrben, a fellépők között lesz a Csík Zenekar, Ferenczi György és a Rackajam, a lengyel Dikanda, Sirani Guevara Mexikóból, Sofi Tsedaka & The Baladis Izraelből, a világjáró nemzetközi Kjartan and the Hét Hat Club, a norvég Vassvik, a Romano Drom, a román Trei Parale, Kubinyi Júlia és Szokolay Dongó Balázs, valamint az Erdőfű Népi Kamarazenekar.

Az együttesek mellett a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató legemlékezetesebb táncos, énekes, hangszeres és zenekari produkcióit is láthatja a közönség a színpadon.

A koncerteket mindennap táncház és jam session követi. A fesztiválon idén is lesznek templomi koncertek, a gyerekeknek pedig csűrfiával és játszóházzal is készülnek.

A fesztivál második napján, pénteken a virtuóz kalotaszegi népzene szerelmeseit a II. Kalotaszegi prímásversenyre várják a szervezők. Szombaton pedig a táncházasok által kultikusnak tekintett 1969-es türei gyűjtésnek fog emléket állítani a Martin György Néptáncszövetség támogatásával megvalósuló kalotaszegi legényesverseny.