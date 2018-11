Hallgassa meg a Legszebb Erdélyi Magyar Dal díj jelöltjeit!

Szombaton szervezi meg a Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázat 2018-as, negyedik kiadásának döntőjét és gálaestjét a kolozsvári Bulgakov Café – Macskaház nagypincéjében az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete.

A magyar nyelvű, 2017 augusztusa után íródott saját szerzeményekre kiírt pályázat döntőjébe hat erdélyi zenekar jutott be: a 4S Street, a Szintaxis, a Teddy Queen, Póra Zoli & Stone Hill, a No Sugar és a Monyo Project – számol be róla a maszol.ro.

Az együttesek a Legszebb Erdélyi Magyar Dal díjért szállnak versenybe.

Mint írják, a zsűri – André Ferenc költő, slammer; Balázs Imre József irodalmár és Gábora-Máté Éva énekes – két kategóriában választotta ki az idei év döntős dalait, amelyek itt hallgathatóak meg.

A döntősök minikoncertje szombat délután kezdődik, este nyolckor lesz a díjkiosztó, ezután pedig a nyertesek lépnek fel.

A verseny döntőjét az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete rendezi.

Borítókép: részlet a 4S Street Egyszer fenn című klipjéből. Forrás: Youtube

