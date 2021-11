Jövő júniusban jön Budapestre az Iron Maiden

Az Iron Maiden 2022. június 4-én pótolja a koronavírus-járvány miatt idén elmaradt budapesti koncertjét a Groupama Arénában.

A világhírű brit rockcsapat Legacy of the Beast című európai turnéja részeként érkezik a magyar fővárosba. A koncert eredetileg idén júniusban lett volna, de az egész turnét 2022-re tolták át. Az Iron Maiden előzenekara a Shinedown és a Lord of the Lost lesz – közölte a szervező Live Nation szerdán.

A világkörüli koncertsorozat 2018-as indulása óta a zenekart mintegy kétmillió rajongó látta, a 2019 októberi Rock in Rio fesztiválfellépésen 100 ezer néző volt jelen. A turné eddigi utolsó állomása 2019 októberében Chilében volt, aztán közbeszólt a pandémia.

Az Iron Maiden eddigi tizenhárom magyarországi fellépése közül a legutóbbi 2018-ban a soproni VOLT Fesztiválon volt.

Az első még 1984-re nyúlik vissza, amikor az egykori Budapest Sportcsarnok parkolójában csaknem 50 ezer rajongó előtt zenéltek a Powerslave-turné keretében. A 18. századi kínzóeszközről elnevezett együttest 1975 karácsonyán alapította Steve Harris basszusgitáros, több tagcsere után a klasszikus felállás 1982-re alakult ki. A Maiden 1982 és 1986 között ért fel a csúcsra, amikor folyamatosan úton volt a The Number of the Beast, a Piece of Mind és a Powerslave albumturnékkal. A frontember Bruce Dickinson 1993-ban elhagyta a zenekart, őt öt éven át Blaze Bayley pótolta. A válságkorszak az időközben négy szólólemezt készített Dickinson visszatérésével fejeződött be 1999-ben.

A legutóbbi – sorrendben tizenhetedik – stúdióanyag idén szeptemberben jelent meg Senjutsu címmel. A csapatban Dickinson és Harris mellett Dave Murray (gitár), Adrian Smith (gitár), Janick Gers (gitár) és Nicko McBrain (dob) szerepel. Az Iron Maident 2005-ben beiktatták a hollywoodi RockWalk halhatatlanjai közé, eddig több mint 80 millió lemezt adott el.

Borítókép: Bruce Dickinson, az Iron Maiden énekese (középen), miután földet ért a bal vezetőülésben az együttes Boeing 747-es magánrepülőgépe kapitányaként a schipholi repülőtéren 2016. június 6-án